Γιώργος Μαζωνάκης: «Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή

Απολύτως άδειο ήταν τελικά το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, σήμερα Τρίτη (6.10.26).

H διαδικασία αποσφράγισης του χρηματοκιβωτίου του Γιώργου Μαζωνάκη, έγινε παρουσία συγγενών και δικηγόρων στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στην περιοχή της Κυψέλης.

«Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική ενέργεια, παρόλα αυτά δε διαφωνήσαμε να ανοιχτεί, προκειμένου να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο, κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο», δήλωσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Σημειώνεται ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν ανάμεσα στα αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή. Όσον αφορά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου είπε πως δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα και εξήγησε:

«Είναι άλλη η άρση του τηλεφώνου, που έχουν εξαχθεί κάποια μηνύματα και κάποιες επικοινωνίας και άλλη η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που θα γίνει από τις τηλεφωνικές εταιρείες και θα έχει ποιος επικοινώνησε, κάτω από ποια κεραία βρισκόταν κλπ. Στα κατασχεθέντα τηλέφωνα έγινε μια άρση και εξήχθησαν κάποιες φωτογραφίες και κάποια μηνύματα, αυτά έχουν σχολιαστεί πολλάκις δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο».

Σε ό,τι αφορά τη νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε το εξής:

«Για μένα ήταν, όπως είχα πει και τότε, μια περιττή ανακριτική πράξη. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι το θύμα. Είναι το θύμα. Στο σπίτι των δραστών θα πρέπει να γίνει δεύτερη και τρίτη έρευνα προκειμένου να βρεθούν στοιχεία που να σχετίζονται με την υπόθεση και τη δράση τους, την παράνομη δράση τους, όχι στο σπίτι του θύματος. Και εγώ δεν αντέδρασα δικονομικά στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, γιατί θέλουμε όλα να είναι διάφανα. Δεν είχαμε τίποτα να κρύψουμε και πρέπει, έπρεπε αυτή η παραφιλολογία σχετικά με το αν υπήρχε διαθήκη ή χρήματα να σταματήσει. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που συζητάγαμε όλο αυτόν τον καιρό».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά στη διαδικασία ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου του κυρίου Μαζωνάκη σημείωσε:

«Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Οι αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους. Η Διεύθυνση Κτηματολογικών Έγγράφων και αξιόλογα στελέχη. Όλα, όλα θα έρθουν στο φως. Σήμερα επιβεβαιώθηκε. […] Ο κύριος ανακριτής διερευνά τα πάντα. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση ζήτησε να ανοίξει και το χρηματοκιβώτιο. Και επειδή εμείς δεν είχαμε τίποτα να κρύψουμε και δεν είχαμε τίποτα να φοβηθούμε, ζητήσαμε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο για να δούμε τι είναι αυτό που τόσο πολύ το σχολιάζουν»

Κλείνοντας τόνισε ότι «(έχουμε ζητήσει) πολλές έρευνες ακόμα. Θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανάκριση αυτή. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ».

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