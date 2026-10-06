Δήμος Χερσονήσου: Ζητά θεσμική συμμετοχή στη διοίκηση του ΟΑΚ μετά τις πλημμύρες

Με επιστολή του προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.), ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης ζητά τη θεσμική συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στη διοίκηση, τον εποπτικό έλεγχο και τον σχεδιασμό της διαχείρισης του Φράγματος Αποσελέμη, με αφορμή τα πρόσφατα καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Οροπέδιο Λασιθίου.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το Φράγμα Αποσελέμη αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την ύδρευση μεγάλου μέρους της Κρήτης όσο και για την αντιπλημμυρική προστασία του Οροπεδίου Λασιθίου. Τονίζεται παράλληλα, ότι οι πρόσφατες θεομηνίες ανέδειξαν σοβαρά ζητήματα στον επιχειρησιακό έλεγχο και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ καταγράφεται ο προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τη λειτουργία των δικλείδων απορροής και τον τρόπο διαχείρισης του έργου.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος υπογραμμίζει επιπλέον, ότι η Δημοτική Αρχή, έχει επανειλημμένα αναδείξει τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών του συστήματος και επισημαίνει πως η αποτελεσματική διαχείριση ενός τόσο σημαντικού έργου απαιτεί διαφάνεια, συνεργασία και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επαναφέρει για μία ακόμα φορά, το αίτημα για θεσμική εκπροσώπηση των Δήμων Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου στα όργανα διοίκησης και εποπτείας του Φράγματος Αποσελέμη και αφετέρου τη σύγκληση άμεσης συνάντησης εργασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, η λειτουργία του συστήματος απορροής των υδάτων και η ενίσχυση των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης.

«Τα όσα βιώνει το Οροπέδιο Λασιθίου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν μπορούν να αφήνουν κανέναν αδιάφορο. Οι πολίτες και οι παραγωγοί έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται έγκαιρα και με απόλυτη ευθύνη» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Η διαχείριση του Φράγματος Αποσελέμη δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνεται μακριά από τις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται άμεσα από τις αποφάσεις αυτές. Ζητούμε θεσμικό ρόλο, διαφάνεια και ουσιαστική συνεργασία, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών, η εύρυθμη λειτουργία του έργου και η αποτελεσματική αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Η ασφάλεια των ανθρώπων και η προστασία των περιουσιών τους πρέπει να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα όλων μας».

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