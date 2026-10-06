Παρασύρης: Κατεπείγουσα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα 25 μπλοκαρισμένα φράγματα ανάσχεσης στο Μαλεβίζι

Με αυστηρή κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, φέρνει στο προσκήνιο το τεράστιο αδιέξοδο της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Μαλεβιζίου, αξιοποιώντας τα στοιχεία και την τεκμηριωμένη αγανάκτηση που ανέδειξε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, στη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου.

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και μέσω του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έχει ολοκληρώσει τις μελέτες και έχει εξασφαλίσει τις αδειοδοτήσεις για το νέο αντιπλημμυρικό δόγμα των «ψηλών» παρεμβάσεων, το οποίο προβλέπει συνολικά 25 φράγματα ανάσχεσης (9 στην Αγία Πελαγία, 9 στο Παλαιόκαστρο και 7 στη Λυγαριά) και μεταλλικά έργα-φράκτες συγκράτησης φερτών υλικών, τίποτα δεν έχει προχωρήσει στην πράξη με αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων Υπουργείων.

Τα έργα παραμένουν εγκλωβισμένα λόγω της πλήρους απουσίας χρηματοδότησης και των χρονοβόρων διαδικασιών απαλλοτριώσεων στα ρέματα, αφήνοντας τους Δήμους να μετατρέπονται σε «διαχειριστές καταστροφών» και τα στελέχη της τοπικής να σύρονται άδικα στα δικαστήρια.

Παράλληλα, ο Φραγκίσκος Παρασύρης αναδεικνύει την απόγνωση στον πρωτογενή τομέα του Μαλεβιζίου, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων Κρουσώνα και Τυλίσου, καθώς και την ολοκληρωτική καταστροφή στην παραγωγή μήλου στο Λιβάδι Κρουσώνα, που απαιτεί την άμεση ενεργοποίηση του ΕΛΓΑ.

Με την ερώτησή του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης ζητά από την κυβέρνηση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και απαντήσεις για:

· Την άμεση νομοθετική πρωτοβουλία κατεπείγουσων απαλλοτριώσεων και την ανάληψη της κεντρικής κατασκευής των 25 φραγμάτων από την Πολιτεία.

· Τη δέσμευση για άμεση χρηματοδότηση των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης.

· Την αποκατάσταση του αγροτικού δικτύου και τη δίκαιη στήριξη των πληγέντων αγροτών.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να περιμένει ούτε να παραμένει όμηρη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να περάσει από τις εξαγγελίες επί χάρτου στα έργα ουσίας. Ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι καθόλα έτοιμος να προχωρήσει στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιοκάστρου και της Λυγαριάς. Το κράτος των Αθηνών προφανώς και έχει άλλες προτεραιότητες. Τώρα που η φύση έδειξε ξανά τα δόντια της ας πράξουν τα αυτονόητα», τονίζει χαρακτηριστικά ο Βουλευτής.

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