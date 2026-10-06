ΤΡΙ.06 Οκτ 2026 18:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Ξεκίνησαν οι αρχικές δηλώσεις ζημιών από τις πλημμύρες στον Δήμο Αμαρίου

Ρέθυμνο - κακοκαιρία
clock 17:07 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ξεκίνησε και στον Δήμο Αμαρίου η διαδικασία αρχικής καταγραφής των ζημιών που προκάλεσαν τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, με τους πληγέντες δημότες να καλούνται να δηλώσουν τηλεφωνικά τις απώλειες σε καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, κτιριακές υποδομές και άλλες περιουσίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2833340218 με τον Μιχάλη Μανουσάκη ή στο 2833340201 με το Γραφείο Δημάρχου. Κατά την επικοινωνία θα πρέπει να δίνουν το ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνο επικοινωνίας, την ακριβή τοποθεσία και το είδος της ζημιάς.

Ο Δήμος Αμαρίου συγκεντρώνει τα στοιχεία των πληγέντων, με στόχο τον συντονισμό και την ταχύτερη δυνατή έναρξη της επίσημης καταγραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης 

Κρήτη: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Οροπέδιο Λασιθίου - Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις και οι υποδομές

Μαρινάκης στο Ράδιο Κρήτη: Δημοσιονομικές "κόκκινες γραμμές" - Σαφή μηνύματα για τις εσωκομματικές απουσίες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δήμος Αμαρίου Καταστροφές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis