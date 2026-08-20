Ρωσία: Αρκούδα τράβηξε εκτός σκηνής μία 29χρονη και τη δάγκωσε μέχρι θανάτου

Θλιβερό τέλος είχε 29χρονη κατασκηνώτρια στην οροσειρά Αλτάι στη Ρωσία, όταν μία αρκούδα την τράβηξε από τη σκηνή της, την έσυρε στο δάσος και τη δάγκωσε μέχρι θανάτου, σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Η επίθεση συνέβη σε έναν χώρο κατασκήνωσης στο χωριό Αρτιμπάς, στη νότια Ρωσία.







Ο σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της σε διακοπές στη φύση, δήλωσε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτός και άλλοι άνθρωποι προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του θηλαστικού, αλλά αυτό δεν βοήθησε σε τίποτα, είπε.







Η γυναίκα ήταν από το Νοβοσιμπίρσκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές σχεδιάζουν πλέον να επιβάλουν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή. Στην περιοχή αυτή ζουν πολλές αρκούδες, οι οποίες πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους.

Η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας προειδοποίησε τους τουρίστες για τον διαρκή κίνδυνο που υπάρχει από την παρουσία των αρκούδων.

Η Ρωσία, η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου σε έκταση, φιλοξενεί πολλές καφέ αρκούδες και πολικές αρκούδες. Οι άνθρωποι δέχονται συχνά επιθέσεις από αρκούδες αν και οι θάνατοι είναι σχετικά σπάνιοι.

Στα μέσα Ιουλίου, μια αρκούδα σκότωσε έναν 62χρονο άνδρα στην περιοχή Μαγκαντάν, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.







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