Ιαπωνικό περπάτημα: Η 30λεπτη τεχνική που βάζει τέλος στα 10.000 βήματα;

Για χρόνια, τα 10.000 βήματα την ημέρα θεωρούνταν ο απόλυτος στόχος για όσους ήθελαν να διατηρούν μια καλή φυσική κατάσταση. Μια διαφορετική προσέγγιση, γνωστή ως «ιαπωνικό περπάτημα», δίνει πλέον έμφαση όχι τόσο στον αριθμό των βημάτων, αλλά στην ένταση και την εναλλαγή του ρυθμού.

Η τεχνική βασίζεται στη διαλειμματική άσκηση και μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 30 λεπτά. Η βασική ιδέα είναι απλή: εναλλάσσονται τρία λεπτά αργού βαδίσματος με τρία λεπτά γρήγορου περπατήματος.

Στα γρήγορα διαστήματα ο ρυθμός αυξάνεται αρκετά ώστε να μπορεί κάποιος να μιλήσει με σύντομες φράσεις, αλλά όχι να πραγματοποιήσει άνετα μια κανονική συζήτηση. Στα πιο αργά τρία λεπτά, ο ρυθμός μειώνεται και το σώμα έχει χρόνο να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Γιατί θεωρείται πιο απαιτητικό από ένα απλό περπάτημα



Η συνεχής εναλλαγή έντασης αυξάνει την προσπάθεια του καρδιαγγειακού συστήματος και ενεργοποιεί περισσότερο τους μυς των ποδιών, ιδιαίτερα μηρούς, γλουτούς και γάμπες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα άνω των 45 ετών.

Παράλληλα, το περπάτημα παραμένει μια δραστηριότητα χαμηλής επιβάρυνσης σε σχέση με πιο έντονες μορφές άσκησης, γεγονός που το καθιστά μια πρακτική επιλογή για αρκετούς ανθρώπους που θέλουν να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα.

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Η μέθοδος έχει προταθεί και από τη γυμνάστρια και πρώην χορεύτρια Céline Roy, μέσα από το βιβλίο της Move, αναδεικνύοντας τη σημασία της εναλλαγής έντασης αντί της απλής επιδίωξης ενός συγκεκριμένου αριθμού βημάτων.

Δεν αντικαθιστά την ενδυνάμωση



Παρά τα οφέλη του, το διαλειμματικό περπάτημα δεν αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα άσκησης από μόνο του.

Για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και την υποστήριξη της οστικής υγείας, οι ειδικοί συστήνουν γενικότερα τον συνδυασμό αερόβιας δραστηριότητας με ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνικής είναι κυρίως η απλότητά της: δεν απαιτεί εξοπλισμό ή γυμναστήριο. Ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και ένα χρονόμετρο αρκούν για να μετατραπεί το καθημερινό περπάτημα σε μια πιο οργανωμένη μορφή διαλειμματικής άσκησης.

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