Conference League: Ο «καθρέφτης» των play off

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Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες για τα play off του Conference League: Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 0-0 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Λαρν (Β. Ιρλανδία) 0-2



(85΄ Ο'Νιλ, 90+3΄ Ο'Χάρα) Μίντιλαντ (Δανία) - Ριέκα (Κροατία) 2-0



(20΄ Τσο, 48΄ Γιονάνεσεν) Νόρτζελαντ (Δανία) - Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 1-0



(13΄ Ρέικγιαερ) Τρόμσο (Νορβηγία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-0 Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) - Ρίγα FC (Λετονία) 0-0 ΠΑΟΚ (Ελλάδα) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1



(80΄ Μπάμπα - 57΄ Έρικσεν) Ντρίτα (Κόσοβο) - Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 2-2



(4΄ Σαλίχου, 42΄ Κρασνίτσι - 13΄ Μπερλάνγκα, 56΄ Νταβίντ Λόπεθ) Τβέντε (Ολλανδία) - Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-1



(52΄ Μπόρχες) Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) - Μονακό (Μονακό) 2-3



(53΄ Πρέκοπ, 74΄ Λίσετ - 9΄ Μπίρετ, 51΄ Λαμίν Καμαρά, 58΄ Μπρουνέρ)







Βίκινγκουρ (Ισλανδία) - Μπόρατς (Βοσνία) 1-3



(75΄πεν. Σίγκουρντσον - 21΄ Γιούριτσιτς, 23΄ Γιόγιτς, 86΄ Ντάιτς) Σιόν (Ελβετία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4



(34΄ Σουρντέζ, 71΄πεν. Σουαρέφ - 53΄ Μπραντ, 60΄ Λεονάρντο, 74΄ Αροκοντάρε, 87΄ Κλάασεν) Αταλάντα (Ιταλία) - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0 Λουγκάνο (Ελβετία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1



(30΄ Μπέρενς, 54΄πεν. Γκργκιτς - 47΄ Σαχάρ) Γάνδη (Βέλγιο) - Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 0-0 Μάδεργουελ (Σκωτία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3



(2΄ Τσαλρς Κουκ - 28΄,65΄πεν. Γκίντερ, 90+6΄ Κότο) Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 2-2



(55΄,61΄ Τεττέη - 89΄,90+6΄ Ουμάρ) Χαρτς (Σκωτία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-2



(55΄αυτ. Γιάο, 62΄ Γουϊλσον - 30΄ Γιάο, 79΄ Βούρμπραντ) Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-0



(50΄ Ναντέρι) Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ρακόβ (Πολωνία) 2-2



(21΄ Σέγκο, 48΄ Ντε Αλμέιδα - 27΄ Εμρέλι, 90+5΄ Ντιαμπί) Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) - Πάφος (Κύπρος) 1-1



(79΄ Φαντάιρο - 83΄πεν. Λελέ) Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 1-1



(49΄ Στίβενς - 85΄ Πάριζεκ) Χετάφε (Ισπανία) - Παρτιζάν (Σερβία) 3-1



(9΄ Ουνάλ, 87΄ Αντρές Γκαρθία, 90΄ Μοχίκα - 43΄ Ντεμπά Σεκ) Μπράγκα (Πορτογαλία) - Αούστρια Βιέν. (Αυστρία) 2-0



(24΄πεν. Πάου Βίκτορ, 88΄ Ροντρίγκες)