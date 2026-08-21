Conference League: Ο «καθρέφτης» των play off

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες για τα play off του Conference League:
Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 0-0
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Λαρν (Β. Ιρλανδία) 0-2
(85΄ Ο'Νιλ, 90+3΄ Ο'Χάρα)
Μίντιλαντ (Δανία) - Ριέκα (Κροατία) 2-0
(20΄ Τσο, 48΄ Γιονάνεσεν)
Νόρτζελαντ (Δανία) - Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 1-0
(13΄ Ρέικγιαερ)
Τρόμσο (Νορβηγία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-0
Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) - Ρίγα FC (Λετονία) 0-0
ΠΑΟΚ (Ελλάδα) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1
(80΄ Μπάμπα - 57΄ Έρικσεν)
Ντρίτα (Κόσοβο) - Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 2-2
(4΄ Σαλίχου, 42΄ Κρασνίτσι - 13΄ Μπερλάνγκα, 56΄ Νταβίντ Λόπεθ)
Τβέντε (Ολλανδία) - Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-1
(52΄ Μπόρχες)
Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) - Μονακό (Μονακό) 2-3
(53΄ Πρέκοπ, 74΄ Λίσετ - 9΄ Μπίρετ, 51΄ Λαμίν Καμαρά, 58΄ Μπρουνέρ)
Βίκινγκουρ (Ισλανδία) - Μπόρατς (Βοσνία) 1-3
(75΄πεν. Σίγκουρντσον - 21΄ Γιούριτσιτς, 23΄ Γιόγιτς, 86΄ Ντάιτς)
Σιόν (Ελβετία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4
(34΄ Σουρντέζ, 71΄πεν. Σουαρέφ - 53΄ Μπραντ, 60΄ Λεονάρντο, 74΄ Αροκοντάρε, 87΄ Κλάασεν)
Αταλάντα (Ιταλία) - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0
Λουγκάνο (Ελβετία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1
(30΄ Μπέρενς, 54΄πεν. Γκργκιτς - 47΄ Σαχάρ)
Γάνδη (Βέλγιο) - Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 0-0
Μάδεργουελ (Σκωτία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3
(2΄ Τσαλρς Κουκ - 28΄,65΄πεν. Γκίντερ, 90+6΄ Κότο)
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 2-2
(55΄,61΄ Τεττέη - 89΄,90+6΄ Ουμάρ)
Χαρτς (Σκωτία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-2
(55΄αυτ. Γιάο, 62΄ Γουϊλσον - 30΄ Γιάο, 79΄ Βούρμπραντ)
Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-0
(50΄ Ναντέρι)
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ρακόβ (Πολωνία) 2-2
(21΄ Σέγκο, 48΄ Ντε Αλμέιδα - 27΄ Εμρέλι, 90+5΄ Ντιαμπί)
Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) - Πάφος (Κύπρος) 1-1
(79΄ Φαντάιρο - 83΄πεν. Λελέ)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 1-1
(49΄ Στίβενς - 85΄ Πάριζεκ)
Χετάφε (Ισπανία) - Παρτιζάν (Σερβία) 3-1
(9΄ Ουνάλ, 87΄ Αντρές Γκαρθία, 90΄ Μοχίκα - 43΄ Ντεμπά Σεκ)
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Αούστρια Βιέν. (Αυστρία) 2-0
(24΄πεν. Πάου Βίκτορ, 88΄ Ροντρίγκες)