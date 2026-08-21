ΠΑΡ.21 Αυγ 2026 01:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Ο «καθρέφτης» των play off

kon
clock 00:13 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες για τα play off του Conference League:

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) -  Κοπεγχάγη (Δανία)     0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Λαρν (Β. Ιρλανδία) 0-2

(85΄ Ο'Νιλ, 90+3΄ Ο'Χάρα)

Μίντιλαντ (Δανία) - Ριέκα (Κροατία)                2-0

(20΄ Τσο, 48΄ Γιονάνεσεν)

Νόρτζελαντ (Δανία) - Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)         1-0

(13΄ Ρέικγιαερ)

Τρόμσο (Νορβηγία) - Μπράιτον (Αγγλία)              0-0

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) - Ρίγα FC (Λετονία)         0-0

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)  - Μπραν (Νορβηγία)                  1-1

(80΄ Μπάμπα - 57΄ Έρικσεν)

Ντρίτα (Κόσοβο) - Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα)          2-2

(4΄ Σαλίχου, 42΄ Κρασνίτσι - 13΄ Μπερλάνγκα, 56΄ Νταβίντ Λόπεθ)

Τβέντε (Ολλανδία) - Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)        0-1

(52΄ Μπόρχες)

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) - Μονακό (Μονακό)        2-3

(53΄ Πρέκοπ, 74΄ Λίσετ - 9΄ Μπίρετ, 51΄ Λαμίν Καμαρά, 58΄ Μπρουνέρ)

   

Βίκινγκουρ (Ισλανδία) - Μπόρατς (Βοσνία)           1-3

(75΄πεν. Σίγκουρντσον - 21΄ Γιούριτσιτς, 23΄ Γιόγιτς, 86΄ Ντάιτς)

Σιόν (Ελβετία) - Άγιαξ (Ολλανδία)                  2-4

(34΄ Σουρντέζ, 71΄πεν. Σουαρέφ - 53΄ Μπραντ, 60΄ Λεονάρντο, 74΄ Αροκοντάρε, 87΄ Κλάασεν)

Αταλάντα (Ιταλία) - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)       0-0

Λουγκάνο (Ελβετία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)     2-1

(30΄ Μπέρενς, 54΄πεν. Γκργκιτς - 47΄ Σαχάρ)

Γάνδη (Βέλγιο) -  Χιμπέρνιαν (Σκωτία)              0-0

Μάδεργουελ (Σκωτία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)       1-3

(2΄ Τσαλρς Κουκ - 28΄,65΄πεν. Γκίντερ, 90+6΄ Κότο)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)  2-2

(55΄,61΄ Τεττέη - 89΄,90+6΄ Ουμάρ)

Χαρτς (Σκωτία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)          2-2

(55΄αυτ. Γιάο, 62΄ Γουϊλσον - 30΄ Γιάο, 79΄ Βούρμπραντ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία)          1-0

(50΄ Ναντέρι)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ρακόβ (Πολωνία)         2-2   

(21΄ Σέγκο, 48΄ Ντε Αλμέιδα - 27΄ Εμρέλι, 90+5΄ Ντιαμπί)

Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) - Πάφος (Κύπρος)            1-1

(79΄ Φαντάιρο - 83΄πεν. Λελέ)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) - Κουόπιο (Φινλανδία)     1-1

(49΄ Στίβενς - 85΄ Πάριζεκ)

Χετάφε (Ισπανία) - Παρτιζάν (Σερβία)               3-1

(9΄ Ουνάλ, 87΄ Αντρές Γκαρθία, 90΄ Μοχίκα - 43΄ Ντεμπά Σεκ)

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Αούστρια Βιέν. (Αυστρία)    2-0

(24΄πεν. Πάου Βίκτορ, 88΄ Ροντρίγκες)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Europa Conference League
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis