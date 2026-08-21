Προσοχή: Τα ψεύτικα emails του Gov.gr και πώς να μην πέσετε στην παγίδα των χάκερ

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Το Gov.gr έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, διευκολύνοντας τις συναλλαγές μας με το Δημόσιο. Αυτή ακριβώς την εμπιστοσύνη των πολιτών εκμεταλλεύονται επιτήδειοι, στήνοντας μια από τις πιο επικίνδυνες ψηφιακές παγίδες των τελευταίων ετών: τις απάτες μέσω email (phishing) με το πρόσχημα του Gov.gr ή της ΑΑΔΕ.

Πώς στήνεται η παγίδα

Οι κυβερνοεγκληματίες στέλνουν μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails), τα οποία μοιάζουν απόλυτα επίσημα. Χρησιμοποιούν το λογότυπο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη μακέτα του Gov.gr, ακόμη και διευθύνσεις αποστολέα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται κρατικές.

Τα πιο συνηθισμένα προσχήματα που χρησιμοποιούν είναι:

Δήθεν επιστροφή φόρου

Μηνύματα που σας ενημερώνουν ότι δικαιούστε εκατοντάδες ευρώ από την εφορία.

Επείγουσα επικαιροποίηση στοιχείων

Προειδοποιήσεις ότι ο λογαριασμός σας θα κλειδωθεί αν δεν επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας.

Διαγραφή προστίμου ή επιδόματα: Υποσχέσεις για έκτακτα βοηθήματα ή ειδοποιήσεις για απλήρωτες κλήσεις.

Η παγίδα

Όλα αυτά τα emails περιέχουν έναν σύνδεσμο (link). Αν τον πατήσετε, μεταφέρεστε σε μια ιστοσελίδα που αποτελεί πιστό αντίγραφο του Gov.gr ή της σελίδας εισόδου της τράπεζάς σας. Εκεί, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς Taxisnet ή τους κωδικούς του e-banking σας. Μόλις το κάνετε, οι δράστες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στους λογαριασμούς σας.

Ο χρυσός κανόνας που σας προστατεύει

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση ΔΕΝ στέλνει ΠΟΤΕ emails ή SMS με ενεργούς συνδέσμους (links) που ζητούν κωδικούς ή τραπεζικά στοιχεία.

Κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας ζητά να πατήσετε ένα link για να συνδεθείτε με κωδικούς, είναι 100% απάτη.

4 Βήματα για να μην πέσετε θύμα

Μην πατάτε ποτέ Links: Αν λάβετε email για επιστροφή φόρου ή ειδοποίηση, μην χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο του μηνύματος.

Μπείτε χειροκίνητα: Ανοίξτε μόνοι σας τον browser (π.χ. Chrome, Safari) και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr. Συνδεθείτε από εκεί για να δείτε αν υπάρχει κάποιο πραγματικό μήνυμα στα εισερχόμενά σας.

Ελέγξτε τη γραμμή διεύθυνσης (URL): Οι απατεώνες χρησιμοποιούν παραπλανητικές διευθύνσεις (π.χ. gov-gr-update.com αντί για το επίσημο gov.gr).

Ενεργοποιήστε το Two-Factor Authentication (2FA): Βεβαιωθείτε ότι η τράπεζά σας απαιτεί έγκριση από το κινητό σας (Push Notification ή SMS) για κάθε συναλλαγή.

Τι να κάνετε αν δώσατε ήδη στοιχεία

Αν αντιληφθείτε ότι πέσατε θύμα, η ταχύτητα αντίδρασης είναι καθοριστική.

Καλέστε ΑΜΕΣΩΣ την τράπεζά σας. Ζητήστε το μπλοκάρισμα των κωδικών e-banking και των καρτών σας. οι περισσότερες τράπεζες έχουν 24ωρη γραμμή για θέματα απάτης.

Αλλάξτε κωδικούς: Αν προλάβετε, αλλάξτε αμέσως κωδικούς στο Taxisnet και στο email σας.

Καταγγείλτε το περιστατικό: Επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο τηλέφωνο 11188 (όλο το 24ωρο) ή υποβάλετε ψηφιακή καταγγελία απεριότευτα μέσα από το επίσημο Gov.gr.

Η ψηφιακή ασφάλεια ξεκινά από την καχυποψία μας. Πριν βάλετε τους κωδικούς σας οπουδήποτε, σκεφτείτε διπλά.

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