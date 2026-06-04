Νέα απάτη με μήνυμα που μιμείται το gov.gr: «Εκδοθείσα παράβαση τροχαίας. Οφείλετε εξόφληση»

Νέα ηλεκτρονική απάτη (phishing), η οποία μιμείται επίσημες κρατικές ειδοποιήσεις από το Gov.gr έκανε την εμφάνισή της,

Συγκεκριμένα, χρήστες κινητών τηλεφώνων λαμβάνουν μήνυμα SMS από αποστολέα που εμφανίζεται ως «GR GOV», στο οποίο αναφέρεται: «Εκδοθείσα παράβαση τροχαίας. Οφείλεται εξόφληση». Το μήνυμα συνοδεύεται από σύνδεσμο (link), προτρέποντας τον παραλήπτη να τον πατήσει προκειμένου να πληρώσει το δήθεν πρόστιμο.

Η χρονική συγκυρία καθιστά την απάτη ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστημάτων καμερών καταγραφής παραβάσεων, καθώς και για την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με κλήσεις και πρόστιμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να θεωρούν εύλογο ένα τέτοιο μήνυμα και να είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο.

Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η αποστολή SMS που ζητούν άμεση πληρωμή μέσω συνδέσμου αποτελεί συνηθισμένη πρακτική ηλεκτρονικής απάτης, με στόχο είτε την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων είτε την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή του χρήστη.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν όσους λάβουν παρόμοιο μήνυμα να μην πατήσουν τον σύνδεσμο, να μην καταχωρήσουν προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία τραπεζικών καρτών και να διαγράψουν το μήνυμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών και υπηρεσιών.

Δείτε το μήνυμα:

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ