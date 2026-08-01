Στη βουλή ξανά η Τράπεζα Χανίων: Ερώτηση Βελόπουλου για την επένδυση του ξένου Fund

Η επανακατάθεση της ερώτησης του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφορά τη διασφάλιση της διαφάνειας γύρω από την είσοδο ξένου επενδυτικού κεφαλαίου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και την προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων και καταθετών της.

Ο κ. Βελόπουλος επανέρχεται στο ζήτημα ζητώντας επίσημες απαντήσεις και διευκρινίσεις από το Υπουργείο.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Επανακατάθεση της υπ' αριθ. 7711/22-07-2025 Ερώτησης σχετικά με την ανάγκη προστασίας των καταθετών της Τράπεζας Χανίων και τη διασφάλιση της διαφάνειας στη συμμετοχή επενδυτικού Fund»

Κύριε Υπουργέ,





Στις 22 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε στη Βουλή την υπ' αριθ. 7711/22-07-2025 Ερώτησή μας με θέμα «Ανάγκη προστασίας καταθετών της Τράπεζας Χανίων και διασφάλιση της διαφάνειας στη συμμετοχή επενδυτικού Fund», ζητώντας σαφείς απαντήσεις για ένα ζήτημα που αφορά την προστασία των καταθετών, τη διαφάνεια στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και την εύρυθμη άσκηση της εποπτείας από την Πολιτεία.



Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει σχεδόν ένα έτος από την πρωτοκόλληση της εν λόγω Ερώτησης, μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Η παρατεταμένη αυτή σιωπή συνιστά απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στερεί από τους θιγόμενους πολίτες τις αναγκαίες εξηγήσεις που δικαιούνται και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη βούληση της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί εκατοντάδες καταθέτες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Χανίων είχαν καταγραφεί έντονες διαμαρτυρίες και συναισθηματικά φορτισμένες παρεμβάσεις από μετόχους και καταθέτες, ιδίως όσων είχαν επενδύσει στα προγράμματα «Χρυσή Επένδυση» και «Αποδίδω», οι οποίοι εξακολουθούν να διεκδικούν την αποκατάσταση των ζημιών που, όπως καταγγέλλουν, υπέστησαν.



Παράλληλα, είχαν προκύψει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προγραμματισμένη συμμετοχή επενδυτικού Fund στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Χανίων, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν και κατά πόσο η εξέλιξη αυτή επηρεάζει την αποκατάσταση των ζημιωθέντων καταθετών ή τη συνολική διαδικασία εξυγίανσης της Τράπεζας.





Έναν σχεδόν χρόνο μετά την κατάθεση της υπ’ αριθ. 7711/22-07-2025 ερώτησης, η έλλειψη οποιασδήποτε επίσημης απάντησης από το αρμόδιο Υπουργείο εντείνει την αβεβαιότητα των θιγόμενων καταθετών και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στο τραπεζικό σύστημα. Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει σαφείς εξηγήσεις, να διασφαλίζει τη διαφάνεια και να εγγυάται ότι όσοι επλήγησαν



από τα συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα δεν θα παραμείνουν χωρίς ουσιαστική προστασία και αποκατάσταση.



Η διαφύλαξη της τραπεζικής πίστης, η λογοδοσία των εμπλεκομένων και η αποτελεσματική άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την κοινωνική συνοχή και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται αναγκαία η άμεση και πλήρης απάντηση της Κυβέρνησης.





Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Μετά την παρέλευση σχεδόν ενός έτους από την κατάθεση της υπ' αριθ. 7711/22-07-2025 Ερώτησής μας, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή οι αρμόδιες εποπτικές αρχές για την προστασία των καταθετών που επένδυσαν στα προγράμματα «Χρυσή Επένδυση» και «Αποδίδω»; Έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες κατά τη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων;



2. Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές η συμμετοχή του επενδυτικού Fund στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Χανίων; Ποιες συγκεκριμένες διασφαλίσεις προβλέπονται για τη διαφάνεια της διαδικασίας και την προστασία των συμφερόντων των μετόχων και των ζημιωθέντων καταθετών;



3. Προτίθεται η κυβέρνηση, υπό το φως των ανωτέρω εξελίξεων και των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί, να προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις ή σε αναθεώρηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και η προστασία των συναλλασσομένων στις συνεταιριστικές τράπεζες και στα επενδυτικά ή αποταμιευτικά προϊόντα που αυτές διαθέτουν;

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