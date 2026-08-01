Τα ζώδια της Παρασκευής

Κριός

Κριέ, σήμερα νιώθεις πιο άνετος και ικανός να κάνεις πολλά. Πολύ σημαντικό όμως να μην υπερεκτιμήσεις αυτό το αίσθημα, ώστε όλα να πάνε ρολόι. Οι επαφές, οι επικοινωνίες και οι επιπλέον ιδέες που έχεις ενισχύουν σημαντικά το δημιουργικό σου κομμάτι, αλλά και την αισιόδοξη οπτική που υπάρχει από το πρωί. Είναι μια ευκαιρία να δεις με άλλο μάτι και κάποιες επαφές που έχουν επηρεαστεί αυτές τις μέρες και έχεις στραβώσει. Ίσως είναι σημαντικό να κάνεις κάποιες συζητήσεις που θα θέσουν πιο ευδιάκριτα όρια, χωρίς να μπεις στη διαδικασία να επιβληθείς. Ναι;

Ταύρος



Ταύρε, οικονομικά ζητήματα φαίνεται να τακτοποιούνται αρκετά εύκολα με τη στήριξη και τη βοήθεια μέσα από την οικογένεια. Είτε αυτό έχει να κάνει με οικονομική ενίσχυση είτε με το να σε βοηθήσουν να οργανωθείς και να δεις τι πρέπει να γίνει για να μπουν σε σειρά. Επίσης, δεύτερες σκέψεις ηρεμούν και χαλαρώνεις σημαντικά από αυτό το κομμάτι. Ευκολίες και ευκαιρίες στη δουλειά βελτιώνουν το κλίμα και αντιλαμβάνεσαι κι εσύ πιο καθαρά τι είναι δική σου κομμάτι. Θα παίξει ρόλο αυτό και στο πώς θα διαχειριστείς την όλη πίεση.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμε, είναι πιο ήπια τα πράγματα και αλλάζεις κι εσύ αρκετά τη στάση σου. Το κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις βελτιώνεται σημαντικά και αυτό βοηθά στο να προχωρήσουν τα πράγματα καλύτερα και με μεγαλύτερη ηρεμία. Δεν έχεις διάθεση να ασχοληθεί με αρνητίλες και απολαμβάνεις το φλερτ και την όμορφη ατμόσφαιρα, εσύ που είσαι σε σχέση. Το δημιουργικό σου κομμάτι γίνεται πιο αποδεκτό και υπάρχει σημαντική στήριξη σχετικά με ιδέες που μοιράζεσαι. Ίσως υπάρξουν συζητήσεις που θα φέρουν επισημοποιήσεις, τόσο σε επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Καρκίνος



Καρκίνε, σήμερα είναι πιο εύκολα τα πράγματα στη δουλειά και οι εξελίξεις που βλέπεις σου δίνουν μια αίσθηση σιγουριάς και αισιοδοξίας στο να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες. Ευθύνες που σου έχουν ανατεθεί τακτοποιούνται πιο εύκολα και αυτή η άνεση σε βοηθά να κερδίσεις χρόνο και να μην αφήσεις πράγματα στη μέση. Καλό είναι να μην ασχοληθείς με σχόλια που θα ακούσεις, αλλά να προσέξεις κι εσύ στον τρόπο που απαντάς και σχολιάζεις δουλειές άλλων. Κάπου είσαι αυστηρός και αυτό εσύ δε θα το δεχόσουν.

Λέων



Λέοντα, σήμερα είσαι σε ένα πολύ καλύτερο μουντ και απολαμβάνεις πράγματα που σε κάνουν να χαλαρώσεις και να λειτουργήσεις πιο άνετα και δημιουργικά. Το φλερτ και η έκφραση ανεβαίνει σημαντικά. υπάρχουν αρκετά πλάνα που επεξεργάζεσαι και θέλεις να επεκτείνεις και αυτό σου δίνει ένα παραπάνω κίνητρο για να εστιάσεις στα θετικά. Επίσης, κατασταλάζεις σε απόψεις και βλέπεις πιο σοβαρά προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Οι γνωριμίες και οι διαπραγματεύσεις περνούν σε άλλο επίπεδο, απλά πρέπει να τις δεις σοβαρά και όχι σαν παιχνίδι που έχεις το πάνω χέρι.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε, η μέρα ξεκινά με μια πιο ήρεμη και χαλαρή διάθεση. Το κλίμα στο σπίτι είναι πιο ήπιο κι αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείς και να μιλήσεις για πράγματα και καταστάσεις που κάπως σε προβληματίζουν ή να κάνεις τα παραπονάκια σου σε πιο ήρεμο τόνο. Κάνεις πράγματα που σε ξεκουράζουν και γεμίζουν τις μπαταρίες σου και απολαμβάνεις χαλαρές στιγμές. Στα οικονομικά υπάρχουν μεν ευκαιρίες, όμως χρειάζεται να τις δεις καλύτερα πριν προχωρήσεις. Καλή οργάνωση και προσεκτική προσέγγιση σε λεπτομέρειες.

Ζυγός



Ζυγέ, σήμερα έχεις ένα πολύ καλύτερο μουντ και ανοίγεσαι πάλι κοινωνικά. Συμμετέχεις πιο ενεργά σε συζητήσεις και μπορεί να βρεις και πιο εύκολα λύσεις σε κάποια ζητήματα που σε ζορίζουν αυτές τις μέρες. Απολαμβάνεις την παρέα, αλλά και στη δουλειά επεξεργάζεσαι κάποια δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου καλύτερα. Συνεργασίες εδραιώνονται ή προχωρούν πιο σταθερά και σε αυτό βοηθά πολύ η διπλωματική στάση που κρατάς. Ίσως να χρειαστεί όμως να διατηρήσεις κάποια όρια και να κινηθείς πιο οργανωμένα, για να πάει καλά.

Σκορπιός



Σκορπιέ, αρκετά πιο ήρεμο το κλίμα σήμερα και εσύ διαχειρίζεσαι πιο άνετα κάποια σημαντικά πράγματα μέσα στη μέρα. Από το πρωί, το οικονομικό είναι το ένα μέρος που φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον σου και η αλήθεια είναι πως μπορεί να υπάρξουν προτάσεις που θα το ευνοήσουν. Κάποιες παρασκηνιακές επαφές που γίνονται έχουν ένα ενδιαφέρον και σε ξεκουνάνε στα προσωπικά σου. Κάποιο κρυφό φλερτ σε ανανεώνει και σου φτιάχνει το κέφι, κάτι που φαίνεται και στο πώς κινείσαι στη δουλειά.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη, τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα και πιο χαλαρά. Βλέπεις την αισιόδοξη πλευρά των καταστάσεων και των πραγμάτων και δεν κολλάς σε λεπτομέρειες που σε ζορίζουν. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συναντήσεις σου φτιάχνουν το κέφι, ενώ είναι πιο εύκολο να σταθεροποιήσεις καταστάσεις και να οργανωθείς καλύτερα. Οι φίλοι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να μοιραστείς πράγματα σήμερα και θα σε βοηθήσουν αρκετά στο να κατανοήσεις και να αξιολογήσεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις που σε ζορίζουν συναισθηματικά.

Αιγόκερως



Αιγόκερε, σήμερα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και αυτό σε βοηθά αρκετά στο να τα εξετάσεις καλύτερα και να ξεχωρίσεις τα ουσιαστικά που πρέπει να γίνουν. Ίσως είναι καλύτερα να ακούσεις λίγο παραπάνω το ένστικτο και να μην πας τόσο by the book. Η στήριξη που παίρνεις είναι σημαντική και σε βοηθά να διορθώσεις πράγματα, χωρίς απαραίτητα να επέμβουν άμεσα τρίτοι στις δουλειές σου. Η διπλωματία και το να υποχωρήσεις εκεί που δεν ακούγεσαι είναι δυνατά χαρτιά σήμερα. Μην επιμείνεις χωρίς λόγο.

Υδροχόος



Υδροχόε, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά σήμερα και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να δεις καλύτερα και με περισσότερες λεπτομέρειες κάποια από τα πλάνα σου. Υπάρχει σημαντική στήριξη τόσο από συνεργάτες όσο και από δικά σου άτομα και αυτό σε βοηθά πολύ. Ιδέες που πέφτουν στο τραπέζι σε βοηθούν να τα επεκτείνεις σημαντικά, αλλά και να οργανώσεις πολύ πιο εύκολα λεπτομέρειες και λεπτά σημεία. Αυτό που είναι σημαντικό να προσέξεις είναι ο τρόπος που θα αντιδράσεις σε διάφορα σχόλια. Και να στραβώσεις, μη μπεις στη διαδικασία να το αφήσεις στη μέση.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ, οι τόνοι πέφτουν σημαντικά και κάπως ξεκαθαρίζει το τοπίο, αλλά και η διάθεσή σου για κάποια πράγματα. Από το πρωί υπάρχει μια ωραία αισιοδοξία και μια σιγουριά για το πώς θέλεις να γίνουν ορισμένα πράγματα, τόσο σε κομμάτι δουλειάς όσο και καθημερινότητας. Σα να θέλεις να αλλάξεις κάπως τη ροή. Οικονομικά θέματα πέφτουν στο τραπέζι και αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες που θα το ευνοήσουν μέσα από επαγγελματικές επαφές. Ωστόσο, υπάρχει μια ανάγκη για να δεις πιο σοβαρά κάποια πράγματα. Πιο ρεαλιστικά.