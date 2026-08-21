Χρήστος Κόντης: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα»

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«Είναι ένα ωραίο καθαρό σκορ, ένα παιχνίδι δύσκολο με μία πολύ καλή ομάδα» δήλωσε ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μετά την άνετη επικράτηση της ομάδας του με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός της Κρητικής ομάδας:

«Είναι ένα ωραίο καθαρό σκορ. Ένα παιχνίδι δύσκολο με μία πολύ καλή ομάδα.

Υποφέραμε σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ήμασταν καλοί σε πολλές στιγμές.

Έπρεπε να διαχειριστούμε τον ρυθμό και την πίεση.

Στο τέλος, το τρίτο γκολ δίνει μια ευχάριστη νότα στο παιχνίδι.

Αυτό που είπα στην ομιλία μου πριν το παιχνίδι είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ παικτών που όποιος μπαίνει στην ομάδα τον αγκαλιάζουν.

Το γκρουπ βοηθάει τα νέα παιδιά να μπουν γρήγορα. Έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που βοηθάει αυτό που κάναμε.

Αυτό το παιχνίδι είναι που δημιουργεί αυτά τα αποτελέσματα και την ατμόσφαιρα.

Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι μια πολύ έμπειρη και καλή ομάδα.

Εκεί θα υποφέρουμε, αλλά αν δείξουμε την ίδια ωριμότητα ως ομάδα μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό.»