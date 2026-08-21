ΟΦΗ, Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι των Κρητικών εάν προκριθεί στη League Phase και αυτοί που περιμένουν

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Ο ΟΦΗ πέτυχε μία ιστορική νίκη το βράδυ της Πέμπτης (20/8), διέλυσε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο και έδειξε έτοιμος στη ρεβάνς της Βουλγαρίας να προκριθεί στη League Phase του Europa League.

Η κλήρωση της League Phase είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου και γνωρίζουμε ήδη τις 17, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, από τις συνολικά 36 ομάδες της League Phase.

Πλέον, απομένουν 19 ομάδες για να συμπληρωθεί το παζλ της 36άδας, οι οποίες θα προκύψουν από τους 12 νικητές των playoffs του Europa League και τους επτά ηττημένους playoffs του Champions League.

Οι ομάδες που ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase

Λεβερκούζεν (Γερμανία) Γιουβέντους (Ιταλία) Μίλαν (Ιταλία) Άλκμααρ (Ολλανδία) Σοσιεδάδ (Ισπανία) Ρεν (Γαλλία) Μαρσέιγ (Γαλλία) Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) Μπόρνμουθ (Αγγλία) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) Σάντερλαντ (Αγγλία) Θέλτα (Ισπανία) Χόφενχαϊμ (Γερμανία) Τορένσε (Πορτογαλία) Ολυμπιακός (Ελλάδα) Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Λείπουν 19 κομμάτια για να συμπληρωθεί το παζλ της League Phase.

Οι πρώτες αναμετρήσεις των playoffs του Europa League θα διεξαχθούν 20 Αυγούστου, ενώ οι δεύτεροι αγώνες στις 27 Αυγούστου.

Από την άλλη, τα πρώτα ματς των playoffs του Champions League έχουν οριστεί το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς στις 25 και 26 Αυγούστου.

Τα ζευγάρια των playoffs του Europa League

Τραμπζονσπόρ – Φερεντσβάρος Κραϊόβα – Αραράτ Σεντ Τρούνιντεν – Ομόνοια Ερυθρός Αστέρας – Βικτόρια Πλζεν Εγκνάτια – Λίλεστρομ Γιαγκελόνια – Ιμπέρια Μιάλμπι – Ζάλτσμπουργκ Καϊράτ Αλμάτι – Άντερλεχτ Λεχ Πόζναν – Τουν Μπεσίκτας – Ζαλγκίρις Μπενφίκα – Άαρχους ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Tα ζευγάρια των playoffs του Champions League

Λέφσκι Σόφιας – AEK Σέλτικ – Λασκ Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε Ερυθρός Αστέρας – Σαμπάχ Φενέρμπαχτσε – Λιόν Ναϊμέγκεν – Μπόντο Γκλιμτ

Το σύστημα διεξαγωγής και το καλεντάρι του Europa League

Μόλις γίνουν γνωστές και οι Χ ομάδες που θα πάρουν την πρόκριση από τα playoffs, στις 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase, με την πρώτη σέντρα να πραγματοποιείται στις 16-17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Ιανουαρίου.

Πάμε να δούμε αναλυτικά το σύστημα διεξαγωγής και το καλεντάρι της φετινής σεζόν.

Από πέρυσι συμμετέχουν σε αυτό 36 ομάδες αντί για 32. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίζουν μια ενιαία βαθμολογία όλες μαζί.

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16

Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.

Η μορφή των νοκ-άουτ σε Champions League, Europa League και Conference League

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase