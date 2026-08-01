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Μπέττυ Μαγγίρα: Οικογενειακές διακοπές στη Σαντορίνη με τις κόρες της

μαγγίρα
clock 09:00 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Διακοπές στη Σαντορίνη κάνει η Μπέττυ Μαγγίρα  μαζί με την οικογένειά της. Η ηθοποιός  μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία μαζί με τις δύο κόρες της, τη 16χρονη Ανδριάνα και τη 12χρονη Καλλινίκη.

Μαμά και κόρες χαμογελούν στον φακό έχοντας ως φόντο το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα του κυκλαδίτικου νησιού. Μάλιστα πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του GNTM όπου και η ίδια θα είναι κριτής.

μαγγιρα

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