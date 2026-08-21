Κρήτη: Τον βρήκε ο συγκάτοικός του νεκρό - Ήταν 39 ετών

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 39χρονος από το Πακιστάν, μέσα στο σπίτι του στα Χανιά, χθες (Πέμπτη 20/8) το βράδυ.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο πάτωμω από τον συγκάτοικό του, ο οποίος κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες δε μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον 39χρονο και στο νοσοκομείο Χανίων διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

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