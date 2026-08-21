Βουλγαρικά Μ.Μ.Ε: “Κάταστροφή στην Κρήτη για την ΤΣΣΚΑ” - Τι γράφουν για το θρίαμβο του ΟΦΗ

Τα Βουλγαρικά Μ.Μ.Ε δεν παρουσιάζουν τη βαριά ηττα της ΤΣΣΚΑ από τον ΟΦΗ με 3-0 ως απλώς «κακή βραδιά». Την αντιμετωπίζουν ως πολύ σοβαρό πλήγμα στην πρόκριση, με σκληρή κριτική για την ΤΣΣΚΑ. Παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε εξαιρετικά τα λάθη της και πήρε τεράστιο προβάδισμα για τη League Phase του Europa League. Και τον αντιμετωπίζουν πλέον ως την ομάδα που έχει πάρει τεράστιο προβάδισμα, όχι ως κάποιον τυχαίο αντίπαλο που απλώς «στάθηκε τυχερός».

Το σκορ θεωρείται ιδιαίτερα επώδυνο επειδή η ΤΣΣΚΑ είχε προηγουμένως αποκλείσει δύσκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και υπήρχε αισιοδοξία ότι μπορούσε να κάνει καλό αποτέλεσμα στην Κρήτη.

Τα βουλγαρικά δημοσιεύματα στέκονται στο ότι η ΤΣΣΚΑ βρίσκεται πλέον μπροστά σε τεράστιο βουνό για τη ρεβάνς στη Σόφια. Το Segabg μάλιστα χαρακτηρίζει την κατάσταση «βουνό για αναρρίχηση» μετά το 0-3

Το κλίμα είναι αρκετά ενδιαφέρον — και σε ορισμένα Βουλγαρικά μέσα πολύ πιο σκληρό απ’ όσο θα περίμενε κανείς.

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«Σήμερα όλα πήγαν στραβά!»: Το Sportal περιγράφει την ήττα ως βαριά και εστιάζει στις χαμένες ευκαιρίες ΤΣΣΚΑ, το “άτυχο” πέναλτι και την κόκκινη κάρτα.

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«Ο ΟΦΗ Κρήτης διέλυσε την ΤΣΣΚΑ – θα χρειαστεί θαύμα στη ρεβάνς»:Αυτός είναι ο τίτλος του Gong. Η λέξη «θαύμα» δείχνει πόσο δύσκολη θεωρούν την αποστολή της ΤΣΣΚΑ στη Σόφια.ενώ η ανάλυση υπογραμμίζει ότι οι Βούλγαροι είχαν ευκαιρίες αλλά ο ΟΦΗ ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός

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«Ο ΟΦΗ εξασφάλισε το εισιτήριο της ΤΣΣΚΑ για το... Conference League»:Το Marica πηγαίνει ακόμη πιο μακριά: θεωρεί ότι το 3-0 ουσιαστικά σπρώχνει την ΤΣΣΚΑ προς το Conference League.

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«Η ΤΣΣΚΑ σχεδόν αποχαιρέτησε το Europa League»:Σε άλλο βουλγαρικό δημοσίευμα (clubz.bg) χαρακτηρίζεται η ήττα όχι απλώς βαριά αλλά «ντροπιαστική», με το σκεπτικό ότι ο ΟΦΗ θεωρείται δεν είναι μέσα στις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα.



Το ίδιο δημοσίευμα κάνει μάλιστα ιστορική σύνδεση με τον ΟΦΗ και τη Λεφσκί: θυμίζει ότι ο ΟΦΗ είχε αποκλείσει τη Λεφσκί πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες και παρουσιάζει το 3-0 ως ακόμη ένα επώδυνο κεφάλαιο για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο.

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