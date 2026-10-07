97,8 εκατ. ευρώ σε Περιφέρειες και Δήμους για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές

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Πόρους συνολικού ύψους 97.845.000 ευρώ για τη στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές κατανέμει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η χρηματοδότηση αφορά Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους Δήμων και Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ, με στόχο την αποκατάσταση ζημιών και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών που επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα.

Η απόφαση ελήφθη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Οι πόροι εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026–2030 και προορίζονται για έργα που θα επιτρέψουν την ταχύτερη αποκατάσταση βασικών δικτύων και υπηρεσιών στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει έμφαση όχι μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και στην πρόληψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών υποδομών, ώστε οι περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο από φυσικές καταστροφές να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε μελλοντικά φαινόμενα.

Η συνολική χρηματοδότηση των 97,8 εκατ. ευρώ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρεμβάσεων για την προστασία και την επαναφορά της λειτουργικότητας των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

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