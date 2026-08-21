Παραλίγο μετωπική στη Λευκάδα: Οδηγός λεωφορείου έκανε παράνομη προσπέραση πάνω σε γέφυρα (βίντεο)

Ασυνείδητος οδηγός στη Λευκάδα έχει καταγραφεί σε βίντεο, στο οποίο καταγράφεται μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ενέργεια. Συγκεκριμένα, τουριστικό λεωφορείο εμφανίζεται να κινείται στη γέφυρα του νησιού και να προσπερνά διαδοχικά τα αυτοκίνητα που έχουν ακινητοποιηθεί, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ALPHA.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα κινητού τηλεφώνου. Στα πλάνα φαίνεται το λεωφορείο να διανύει σημαντική απόσταση πάνω στη γέφυρα, περνώντας δίπλα από τα σταματημένα οχήματα, χωρίς να είναι σίγουρο ότι δεν θα εμφανιστεί όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο ελιγμός πραγματοποιείται σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα, γεγονός που απαγορεύει την προσπέραση στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν ένα αυτοκίνητο που κινείται κανονικά στο αντίθετο ρεύμα βρίσκεται αντιμέτωπο με το λεωφορείο. Ο οδηγός του Ι.Χ. αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή τι συμβαίνει, ακινητοποιεί το αυτοκίνητό του και το μετακινεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στηθαίο, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το τουριστικό λεωφορείο μετέφερε επιβάτες όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

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