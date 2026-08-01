Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Η μυστική αναζήτηση σπιτιού στη Βρετανία

Η επιστροφή του πρίγκπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανίαμπορεί να έχει ήδη αποκτήσει συγκεκριμένη διεύθυνση.

Το ζευγάρι φέρεται να πέρασε αρκετές ημέρες τον Ιούλιο σε ιδιωτική κατοικία στα Cotswolds (Κότσγουολντς).



Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, το ζευγάρι πέρασε μερικές ημέρες στις αρχές Ιουλίου σε ιδιωτική κατοικία εύπορου φίλου ή συνεργάτη, κατά την τελευταία επίσκεψή του στη χώρα

Η πληροφορία αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η περιοχή δεν είναι άγνωστη στους Sussexes. Εκεί είχαν εγκατασταθεί για ένα διάστημα το 2018, πριν φύγουν όταν αποκαλύφθηκε η τοποθεσία της κατοικίας τους.

Αυτή τη φορά, όμως, η αναζήτηση φαίνεται να συνδέεται με ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να έχουν ήδη βρει κατοικία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδιά τους, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε ιδιωτικό σχολείο της περιοχής.

Μια επίσκεψη που δεν ήταν μόνο οικογενειακή

Κατά την παραμονή του στο Oxfordshire, ο Χάρι πήγε με την οικογένειά του στο Highgrove, όπου συνάντησαν τον βασιλιά Κάρολο. Το Highgrove βρίσκεται στη νότια πλευρά των Cotswolds.

Η οικογένεια επισκέφθηκε επίσης το Althorp, όπου βρίσκεται ο τάφος της μητέρας του Χάρι, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Πέρα από αυτές τις γνωστές στάσεις, ελάχιστα έγιναν γνωστά για τις υπόλοιπες κινήσεις τους.

Αυτό έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι η παραμονή τους στην περιοχή μπορεί να συνδέθηκε με την αναζήτηση κατοικίας, αλλά και με πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των παιδιών.

Το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει την επιστροφή του στη Βρετανία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ακριβής τοποθεσία της νέας κατοικίας παραμένει άγνωστη, κυρίως για λόγους ασφαλείας.

Τα Cotswolds δεν είναι μια τυχαία επιλογή

Για τον Χάρι και τη Μέγκαν, η περιοχή έχει ήδη ιστορία. Το 2018 είχαν νοικιάσει μια αγροικία περίπου 2,5 εκατομμυρίων λιρών. Τότε η κατοικία είχε αποτελέσει σημείο συνάντησης για αρκετούς ανθρώπους από τον κύκλο τους, μεταξύ των οποίων ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, η Σερένα Γουίλιαμς, ο Alexis Ohanian, η Πριγιάνκα Τσόπρα, ο Nick Jonas και η μητέρα της Μέγκαν, Doria Ragland.

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Η διαμονή τους έληξε όταν η ακριβής θέση του ακινήτου έγινε γνωστή μέσω εναέριων φωτογραφιών που είχαν ληφθεί για λογαριασμό παπαρατσικής εταιρείας. Ο Χάρι κινήθηκε δικαστικά κατά της εταιρείας και δικαιώθηκε για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Η συγκεκριμένη κατοικία φέρεται σήμερα να φιλοξενεί άλλον ενοικιαστή και, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται πιθανό να μην καλύπτει πλέον τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας.

Ήδη από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους είχαν γίνει γνωστές πληροφορίες για νέες αναζητήσεις ακινήτων στην περιοχή. Άνθρωποι της τοπικής αγοράς ακινήτων είχαν αναφέρει ότι πρόσωπα από το περιβάλλον των Sussexes είχαν κάνει διακριτικές επαφές για πολυτελείς κατοικίες προς ενοικίαση.

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