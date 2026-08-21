Πιερρακάκης για πρόωρη αποπληρωμή χρέους: Για κάθε 1 δισ. κερδίζουμε 30 εκατ. ευρώ σε τόκους

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρεται στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισ. ευρώ και στα οφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών και της ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του, η πρόωρη αποπληρωμή επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, με στόχο να μειωθεί το βάρος του χρέους και να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές.

«Για κάθε €1 δισ. κερδίζουμε περίπου €30 εκατ. σε τόκους το χρόνο» σημειώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, διευκρινίζοντας ότι από την πρόωρη αποπληρωμή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δηλαδή, 2,6 δισ. ευρώ στην επταετία».

«Περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για τους πολίτες»

Ο υπουργός Οικονομικών στο βίντεο με το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του αναφέρει ειδικότερα:

«Πώς γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας; Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δισ. Δηλαδή τα μισά.

Φέτος, αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δισ. ευρώ δηλαδή μέσα στην επταετία. Τι λέει η αντιπολίτευση; Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες.

Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη.

Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος και δεν θα το παραδώσει στην επόμενη».

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