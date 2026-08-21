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ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Καταρρίφθηκε drone πάνω από τις φυλακές – Μετέφερε 12 κινητά και 20 SIM

Λάρισα
clock 19:27 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Απόπειρα μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων στις Φυλακές Λάρισας με τη χρήση drone αποτράπηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Το drone έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ενεργοποίησαν το ειδικό σύστημα anti-drone και κατάφεραν να το καταρρίψουν πριν το φορτίο του φτάσει στο εσωτερικό των φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, onlarissa.gr, το δέμα που μετέφερε περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM, αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν.

Η κινητοποίηση των εξωτερικών φρουρών απέτρεψε την παράδοση του δέματος, ενώ πλέον οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να ερευνήσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποστολή και για ποιους κρατούμενους προορίζονταν τα κινητά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός.

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