Ραφήνα: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οξειδωμένη χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη, στη Ραφήνα.
Σύμφωνα μετο irafina.gr, το σημείο αποκλείστηκε από τις αρμόδιες αρχές, και λίγο μετά τις 9 το πρωί μετέβη στην περιοχή κλιμάκιο με ειδικευμένους πυροτεχνουργούς. το οποίο μετέφερε το εν λόγω πολεμικό υλικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η χειροβομβίδα χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
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