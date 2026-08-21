Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: 39χρονη τζιχαντίστρια σχεδίαζε επιθέσεις στο Καπιτώλιο και στην Times Square

Μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη κατηγορείται ότι σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτώλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με στόχο να σκοτώσει μέλη της πολιτειακής Γερουσίας, σύμφωνα με ποινική καταγγελία που αποκάλυψε το Fox News.

Η 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, από το Όλμπανι, συνελήφθη από το FBI και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στο ISIS.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η Μπόουι είχε δηλώσει πίστη στην τρομοκρατική οργάνωση, είχε συζητήσει τρόπους απόκρυψης μιας βόμβας μέσα σε τσάντα διανομής φαγητού και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την επίθεση την ώρα που οι γερουσιαστές θα συνεδρίαζαν στο Καπιτώλιο. Η ίδια είχε ασπαστεί το Ισλάμ πριν από περίπου πέντε χρόνια και είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα «Aisha Saif».

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 28 Μαΐου 2026, η Μπόουι, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη «nusaybahsaif» σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε σε άλλον χρήστη στα αραβικά φράσεις όπως «Δόξα στον Αλλάχ για την 11η Σεπτεμβρίου» και «Όταν μπορέσω να μεταναστεύσω, θα δηλητηριάσω αυτούς τους άπιστους».

Thanks to the brilliant work of @FBIAlbany and our partners - this FBI stopped yet another alleged terrorist attack.







Last night the FBI arrested an individual - Jessica Bowie - who allegedly swore allegiance to ISIS and planned to carry out a deadly attack with explosives on the… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 20, 2026

«Ήθελε να διαλύσει την κυβέρνηση»



Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, αξιωματούχοι του FBI ανέφεραν ότι τα σχέδια της Μπόουι δεν περιορίζονταν μόνο σε μια επίθεση στο Καπιτώλιο.





«Δεν ήθελε απλώς να σκοτώσει βουλευτές. Ήθελε μια πλήρη αναστάτωση της κυβέρνησής μας», δήλωσε ο Κρεγκ Τρεμαρόλι, επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Όλμπανι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μπόουι φέρεται να σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα μετά τη βομβιστική επίθεση και στη συνέχεια να επιστρέψει για να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, μεταξύ άλλων στην Times Square την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι είχε μιλήσει για πιθανές επιθέσεις στον Λευκό Οίκο και κατά του προέδρου των ΗΠΑ.

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Ο Τρεμαρόλι χαρακτήρισε το ISIS «μία από τις πιο βίαιες οργανώσεις», η οποία έχει στόχο να σκοτώσει Αμερικανούς, να υπονομεύσει τη δημοκρατία και να διαταράξει τον τρόπο ζωής στη χώρα.

Παρακολουθούσε το Καπιτώλιο και αγόραζε υλικά



Σύμφωνα με το FBI, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η Μπόουι επικοινωνούσε με πληροφοριοδότη της υπηρεσίας, ο οποίος εμφανιζόταν ως άτομο που μπορούσε να τη βοηθήσει εκ μέρους του ISIS.

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