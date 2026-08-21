Αγωνία στην Κρήτη για τις επιδοτήσεις - Εκτιμήσεις για παραγωγή ρεκόρ στο ελαιόλαδο

Σε μεγάλη αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την πορεία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου πλησιάζει . Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς χαρακτήρισε ουσιαστικά ανέφικτο να ολοκληρωθεί μέχρι τότε η διαδικασία με τα σημερινά δεδομένα.

Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα μόλις 190 ενεργοποιήσεις, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν φτάσει τις 600.000.

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Ο ίδιος τόνισε ότι οι παραγωγοί παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ στην Ελλάδα ακόμη επιχειρείται η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθούν οι επιδοτήσεις», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η ΕΑΣΗ θα στηρίξει τους παραγωγούς.

Ελαιόλαδο - Προς χρονιά ρεκόρ η Κρήτη

Στο μέτωπο του ελαιολάδου, οι τελευταίες εμπορικές πράξεις στην Κρήτη κινούνται μεταξύ 3,60 και 3,80 ευρώ το κιλό, ενώ οι εκτιμήσεις για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο είναι ιδιαίτερα θετικές. Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, είναι πιθανό να υπάρξει ακόμη και παραγωγή-ρεκόρ, ωστόσο η μεγάλη παραγωγή που αναμένεται σε Ιταλία και Ισπανία εκτιμάται ότι θα ασκήσει πιέσεις στις τιμές του ελληνικού ελαιολάδου .

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Ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ επανέφερε, παράλληλα, την ανάγκη το κρητικό ελαιόλαδο να φεύγει από το νησί τυποποιημένο και όχι χύμα, ώστε να αποκτά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Αναγνώρισε, μάλιστα, ότι και οι συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, καθώς δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα όλα όσα απαιτούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Στενάζει ο κρητικός αμπελώνας

Στο μεταξύ κι ενώ ήταν προγραμματισμένο σήμερα να ξεκινήσει η παραλαβή των οινοστάφυλων από το οινοποιείο της Παλλιανής, από την ΕΑΣη ανακοινώθηκε ότι η λειτουργία του Οινοποιείου Παλιανής αναστέλλεται προσωρινά, λόγω του χαμηλού βαθμού ωρίμανσης των οινοσταφύλων. Οι παραγωγοί θα ενημερωθούν για την επαναλειτουργία του Οινοποιείου με νέο Δελτίο Τύπου.

Ο Σταύρος Γαβαλάς έκανε λόγο για ικανοποιητικές τιμές για τους παραγωγούς.

Ωστόσο, η συζήτηση για το σταφύλι ανοίγει και ένα ευρύτερο ζήτημα για το μέλλον του κρητικού αμπελώνα και την παρουσία του κρητικού κρασιού στην αγορά.

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Ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ άσκησε αυστηρή κριτική στον ξενοδοχειακό κλάδο , υποστηρίζοντας ότι το κρητικό κρασί δεν καταναλώνεται όσο θα έπρεπε στα ξενοδοχεία, καθώς μεγάλο μέρος της αγοράς έχει στραφεί σε εισαγόμενα κρασιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ασκός της Ένωσης πωλείται περίπου στα 20 ευρώ, την ώρα που σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις εμφανίζεται ως «κρητικό κρασί» προϊόν σε ασκό που πωλείται στα 13 ή 14 ευρώ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξη της τοπικής παραγωγής, υπάρχει κίνδυνος ο κρητικός αμπελώνας να συρρικνωθεί δραματικά και κάποια στιγμή ακόμη και να εξαλειφθεί.

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