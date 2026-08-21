Κατάρρευση ΕΣΥ στο Ηράκλειο: Χειρουργεία "φαντάσματα", ασθενείς "μετανάστες" και "ταρίφες" χιλιάδων ευρώ

Σε πλήρη αποδόμηση φαίνεται πως βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας στην Κρήτη, με τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και τον κακό προγραμματισμό των αδειών να μετατρέπουν τη νοσηλεία στα μεγάλα νοσοκομεία του νησιού σε μια επικίνδυνη δοκιμασία για την υγεία και την τσέπη των πολιτών.





Το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη έφερε στο φως νέες καταγγελίες για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και το Βενιζέλειο για περιστατικά που προκαλούν οργή, αποδεικνύοντας ότι το δικαίωμα στη δωρεάν δημόσια περίθαλψη τείνει να γίνει πολυτέλεια για λίγους.





Στοχοποιημένη η όραση Ασθενούς - "Πηγαίνετε στην Αθήνα"



Το πιο χαρακτηριστικό και άκρως επικίνδυνο περιστατικό αφορά ασθενή με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Ενώ πρόκειται για ένα κατεπείγον οφθαλμολογικό χειρουργείο, όπου κάθε ώρα αναμονής αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο μόνιμης τύφλωσης, ο ασθενής εγκλωβίστηκε σε μια ατέρμονη λίστα αναμονής.





Ο λόγος; Οι εξειδικευμένοι γιατροί και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου βρίσκονταν ταυτόχρονα σε άδεια, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αντικατάστασή τους ή για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών.



Η «λύση» που δόθηκε από το σύστημα υγείας ήταν η σύσταση στον ασθενή να ταξιδέψει με δικά του έξοδα στην Αθήνα, προκειμένου να χειρουργηθεί σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, ρισκάροντας την όρασή του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.



Με την μεσολάβηση του Ράδιο Κρήτη, ο ασθενής τελικά θα χειρουργηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.





Το «τίμημα» της αναμονής - 5.000 ευρώ για ένα κάταγμα



Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη ούτε στις ορθοπεδικές κλινικές. Ασθενείς με σοβαρά κατάγματα αστραγάλου και ισχίου —τραύματα που απαιτούν άμεση χειρουργική παρέμβαση για την αποφυγή επιπλοκών— παρέμεινα καθηλωμένοι σε κρεβάτια νοσηλείας για τρεις εβδομάδες, περιμένοντας να αδειάσει μια θέση στα χειρουργεία.

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Η δραματική έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού κρατά τις χειρουργικές αίθουσες «κλειδωμένες». Μπροστά στο φάσμα της σωματικής αναπηρίας και του ανυπόφορου πόνου, όσοι ασθενείς είχαν την οικονομική δυνατότητα οδηγήθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές, πληρώνοντας από την τσέπη τους ποσά που άγγιξαν ή ξεπέρασαν τα 5.000 ευρώ. Όσοι δεν έχουν αυτά τα χρήματα, απλώς αφήνονται στη μοίρα τους, περιμένοντας στις λίστες της ντροπής.





Καταγγελία για θάνατο 76χρονου λόγω καθυστέρησης τοποθέτησης βηματοδότη



Τέλος ένα ακόμα σοβαρότατο περιστατικό αναδεικνύει με τον τραγικότερο τρόπο τις οριακές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το ΕΣΥ.



Ένας 76χρονος ασθενής κατέληξε, με την σύζυγό του να καταγγέλλει στο Ράδιο Κρήτη άρνηση και εγκληματική καθυστέρηση στην τοποθέτηση βηματοδότη από την αρμόδια κλινική του ΠΑΓΝΗ.



Ο ηλικιωμένος – σύμφωνα με την καταγγελία - έχρηζε άμεσης καρδιολογικής παρέμβασης. Ωστόσο, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η υποστελέχωση ή η πλημμελής εκτίμηση της κρισιμότητας του περιστατικού οδήγησαν σε καθυστερήσεις που απέβησαν μοιραίες για τη ζωή του.

Σωματεία εργαζομένων: "Το ΕΣΥ καταρρέει εσκεμμένα"



Τα σωματεία εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζελείου κρούουν για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Κάνουν λόγο για μια «προαναγγελθείσα κατάρρευση» και καταγγέλλουν τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας για εσκεμμένη υποβάθμιση των δημόσιων δομών με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών συμφερόντων στην υγεία.



Το πρόβλημα δεν είναι οι άδειες, είναι η υποστελέχωση τονίζουν καθώς δ υπάρχουν πλέον γιατροί για να βγει η βάρδια», τονίζουν εκπρόσωποι των εργαζομένων.



Την ίδια ώρα το αίσθημα της ανασφάλειας κορυφώνεται και το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Πόσο κοστίζει τελικά η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια στο σύγχρονo ΕΣΥ;

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