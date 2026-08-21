Ηράκλειο: Συνελήφη 38χρονος καταζητούμενος για ανθρωποκτονία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 38χρονο υπήκοο Σερβίας, ο οποίος επιχείρησε να ταξιδέψει προς χώρα της Ευρώπης χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της 19ης Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου.

Ο 38χρονος επέδειξε διαβατήριο, ταυτότητα και άδεια οδήγησης, όλα με στοιχεία πολίτη Τσεχίας, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν πλαστά. Κατά την περαιτέρω ταυτοποίησή του προέκυψε ακόμη ένα ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο.

Ο 38χρονος αναζητούνταν από τις Αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος για υπόθεση ανθρωποκτονίας με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον το σύνολο των στοιχείων που προέκυψαν.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, 4.770 ευρώ σε μετρητά, καθώς και δύο ρολόγια ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, περίπου 90.000 ευρώ, για τα οποία διερευνάται ο τρόπος απόκτησής τους.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Τον έπεισε ότι... χρωστάει στην εφορία και του "έφαγε" 5.000 ευρώ!

Κρήτη: Πρόστιμο 2.250 ευρώ σε γυναίκα για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών