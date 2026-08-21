Δήμος Μαλεβιζίου: Τελετές μνήμης για τους εκτελεσθέντες της Δαμάστας και του Μαράθου

«Τα εγκλήματα στη Δαμάστα και στο Μάραθο δεν ήταν μία υπερβολή του πολέμου. Ήταν καρπός της ναζιστικής και φασιστικής ιδεολογίας: μιας ιδεολογίας που χωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους, που μετατρέπει τη διαφορετικότητα σε απειλή, που καλλιεργεί τον ρατσισμό, το μίσος και την περιφρόνηση προς την ανθρώπινη υπόσταση. Η μνήμη της Δαμάστας και του Μαράθου μάς καλεί να μην είμαστε αδιάφοροι. Να υπερασπιζόμαστε έμπρακτα την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και τον σεβασμό κάθε ανθρώπινης ζωής» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με αφορμή τις τελετές μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής της Δαμάστας και του Μαράθου.

Τη μνήμη των 30 κατοίκων της Δαμάστας και των 19 κατοίκων του Μαράθου, που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, τίμησε σήμερα ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους φορείς Δαμάστας και Μαράθου.

Στις εκδηλώσεις μνήμης μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο Ευρωβουλευτής Μανόλης Κεφαλογιάννης, οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης, Μανόλης Συντυχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μανόλης Καμπουράκης, ο Δήμαρχος Βιάννου και μέλος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Παύλος Μπαριτάκης, ο Αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Κοκολάκης, εκπρόσωποι βουλευτών, κομμάτων, αρχών και φορέων, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι καθώς επίσης εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, συγγενείς των θυμάτων και κάτοικοι των δύο χωριών.

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