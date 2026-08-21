Δέσποινα Βανδή: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές

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H Δέσποινα Βανδή θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους από τις διακοπές της . Μαζί της ήταν σύντροφός της Βασίλης Μπισμπίκης αλλά και τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργος.

Ενώ στην παρέα τους ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Πάνος Βλάχος σε πανέμορφες παραλίες της Ελλάδας.

«Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο! Αγάπη, αληθινοί άνθρωποι, αληθινό μοίρασμα, ξεγνοιασιά κι ένας ήλιος να φωτίζει την παιδικότητα των ψυχών μας, που ζωντανεύει κάθε τέτοια εποχή!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δέσποινα Βανδή.

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