Τυμπάκι - εορτή Αγίου Τίτου: Αλλαγές στην κυκλοφορία για το πανηγύρι

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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Τυμπάκι λόγω εκδήλωσης και της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης του κοινού.

Η κυκλοφορία και η στάθμευση όλων των οχημάτων θα απαγορεύονται από τις 7:30 το βράδυ έως τις 4 τα ξημερώματα, τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Αυγούστου, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Αγίας Γαλήνης, από την είσοδο του Τυμπακίου από τις Μοίρες έως τη διασταύρωση της Λεωφόρου Κόκκινου Πύργου με την οδό Καρυωτάκη.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των παράπλευρων οδών, ενώ για βαρέα οχήματα και λεωφορεία η εκτροπή θα γίνεται στη διασταύρωση Κλήματος.

Η Αστυνομία καλεί οδηγούς και πεζούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Ανακοινώνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού κατά τις ώρες 19:30 έως 04:00 την Δευτέρα 24/08/2026 και την Τρίτη 25/08/2026.

Ειδικότερα, λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης κοινού και της ανάγκης ασφάλειας του, αποφασίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας καθώς και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην περιοχή της δ.ε. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Αγ.Γαλήνης, από την είσοδο Τυμπακίου από Μοίρες έως τη διασταύρωση Λεωφόρου Κόκκινου Πύργου με την οδό Καρυωτάκη, κατά τις ώρες 19:30 έως 04:00 της Δευτέρας 24/08/2026 και της Τρίτης25/08/2026.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται και θα πραγματοποιείται μέσω των παρακαμπτήριων οδών και συγκεκριμένα:

Όσοι οδηγοί κινούνται από Ηράκλειο προς Τυμπάκι - Αγία Γαλήνη, θα κινούνται μέσω των οδών Αγίου Νεκταρίου, Βενιζέλου, ανώνυμη οδός, Στεφανίδη, Καρυωτάκη, Λ. Κόκκινου Πύργου. Για τα αντιθέτως κινούμενα οχήματα ισχύει το αντίστροφο.

Για βαρέα οχήματα και λεωφορεία, η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εκτροπή στη διασταύρωση Κλήματος.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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