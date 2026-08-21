Κολομβία: Στους 319 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό – Πάνω από 11 δισ. το κόστος της ανοικοδόμησης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας 15 νομούς που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό των 7,4 βαθμών της 10ης Αυγούστου, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται.



Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 319 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 4.500 έχουν τραυματιστεί, ενώ 260 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να κινητοποιήσει ταχύτερα πόρους για επείγουσα βοήθεια και ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές. «Η κλίμακα αυτής της τραγωδίας απαιτεί να δράσουμε σε διάφορα μέτωπα ταυτόχρονα: να συνεχίσουμε τις έρευνες για τους αγνοούμενους, να φροντίσουμε τους τραυματίες και τους πληγέντες, να αποκαταστήσουμε υποδομές ζωτικής σημασίας και να ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε στο Χ ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πριν από μόλις δυο εβδομάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Tiempo, το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο σεισμός της 10ης Αυγούστου, μεγέθους 7,4 βαθμών, συγκλόνισε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας. Το ισχυρότερο πλήγμα υπέστησαν οι νομοί Βάγιε ντελ Κάουκα, Τσοκό και Ρισαράλντα. Ο σεισμός ισοπέδωσε 361 κτίρια, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 163,492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την UNGRD.

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