Ηράκλειο: 24χρονος καταγγέλλεται ότι επιτέθηκε και χτύπησε την σύζυγό του

Στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα από χωριό της Μεσαράς προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά από καταγγελία της 22χρονης συζύγου του ότι της επιτέθηκε και τη χτύπησε με χαστούκια και κλωτσιές.
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 24χρονος να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Το ζευγάρι έχει ένα παιδί.
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