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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 24χρονος καταγγέλλεται ότι επιτέθηκε και χτύπησε την σύζυγό του

ενδοοικογενειακή βία
clock 11:34 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα από χωριό της Μεσαράς προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά από καταγγελία της 22χρονης συζύγου του ότι της επιτέθηκε και τη χτύπησε με χαστούκια και κλωτσιές.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 24χρονος να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το ζευγάρι έχει ένα παιδί.

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