Κρήτη: Δίψασαν συνοικίες από τις εκρήξεις στους στύλους της ΔΕΗ – Υπεύθυνη η υγρασία, λέει ο ΔΕΔΔΗΕ

Έρμαιο των καιρικών συνθηκών και των χρόνιων αδυναμιών του δικτύου ηλεκτροδότησης βρέθηκαν για ακόμα μια φορά μεγάλες περιοχές του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρη η Γαύδος.

Οι συνεχιζόμενες, αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει την έντονη αγανάκτηση των πολιτών, ενώ πλέον η κρίση μετακυλίεται και στην υδροδότηση, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς νερό.

Το «κραχ» και η δικαιολογία της υγρασίας

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, η κύρια αιτία για τα μαζικά βραχυκυκλώματα και τις εκρήξεις σε στύλους της ΔΕΗ είναι η πρωτοφανής αυξημένη υγρασία των τελευταίων ημερών. Το φαινόμενο, γνωστό στους τεχνικούς ως «wet tracking», δημιουργείται όταν η έντονη υγρασία κάθεται πάνω στη συσσωρευμένη σκόνη των μονωτήρων, μετατρέποντάς τους σε αγωγούς του ρεύματος και προκαλώντας αυτόματες πτώσεις των ασφαλειών.

Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ διαμηνύει ότι έχει προχωρήσει σε καθαρισμούς και προληπτική συντήρηση του δικτύου.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα εκθέτει τον σχεδιασμό, καθώς η συχνότητα των διακοπών δείχνει ένα δίκτυο δομικά ευάλωτο.

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στην Κρήτη. Στη Γαύδο, η γραμμή «Καραβέ - Σαρακήνικο - Άη Γιάννης» τέθηκε πλήρως εκτός λειτουργίας, αναγκάζοντας κλιμάκιο τεχνικών να μεταβεί εσπευσμένα στο νησί με σκάφος, προκειμένου να εντοπίσει το σημείο της καταστροφής.

Στερεύουν οι βρύσες - Σε απόγνωση οι καταναλωτές

Η ηλεκτρική αστάθεια προκάλεσε άμεσο ντόμινο στην υδροδότηση. Στο Ηράκλειο, οι συνεχείς πτώσεις τάσης στο κρίσιμο πεδίο γεωτρήσεων της Κέρης έθεσαν εκτός λειτουργίας τις αντλίες της ΔΕΥΑΗ. Ως αποτέλεσμα, οι κεντρικές δεξαμενές άδειασαν, προκαλώντας καθολική διακοπή νερού ή δραματική πτώση της πίεσης σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες όπως η Θέρισος, τα Καμίνια, οι Πατέλες, η Αγία Αικατερίνη και η Φιλοθέη.

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Αντίστοιχα δραματική είναι η κατάσταση και στη Γαύδο. Με το δίκτυο άντλησης στο Σαρακήνικο να έχει «νεκρώσει» λόγω της έλλειψης ρεύματος, ο Δήμος εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, απευθύνοντας έκκληση σε κατοίκους και τουρίστες για δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης νερού στις απολύτως βασικές ανάγκες.

Πότε θα επιστρέψει η ομαλότητα;

Οι τεχνικές ομάδες βρίσκονται επί ποδός για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων υλικών, όμως ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος των καταναλωτών. Ακόμα και μετά την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η ομαλοποίηση της υδροδότησης θα καθυστερήσει αρκετές ώρες, καθώς απαιτείται μεγάλος χρόνος για να γεμίσουν ξανά οι άδειοι αγωγοί και οι δεξαμενές.

Το νέο αυτό διπλό πλήγμα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη θωράκισης των υποδομών της Κρήτης απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς οι πολίτες δεν μπορούν να εξαρτώνται από το αν... θα έχει υγρασία για να έχουν φως και νερό!

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