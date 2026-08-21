Γιατί κόβονται χιλιάδες αυτοκίνητα στο ΚΤΕΟ -Το λάθος που κάνουν οι οδηγοί

Δεν αρκεί ένα αυτοκίνητο να βρίσκεται σε καλή μηχανική κατάσταση για να περάσει με επιτυχία από ΚΤΕΟ, καθώς υπάρχουν αξεσουάρ που πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Όταν πλησιάζει η ημερομηνία του ΚΤΕΟ, το μυαλό των περισσότερων οδηγών πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στην κατάσταση των ελαστικών, των φρένων, των φώτων ή στις εκπομπές ρύπων. Άλλωστε, μια μηχανική βλάβη ή μια σοβαρή δυσλειτουργία είναι συνήθως αυτό που φοβάται κανείς ότι μπορεί να οδηγήσει σε «κόψιμο».

Υπάρχουν, όμως, και πολύ πιο απλοί λόγοι που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα κατά τη διαδικασία του ελέγχου.

Αντικείμενα μικρής αξίας, τα οποία αρκετοί οδηγοί θεωρούν δευτερεύοντα ή θυμούνται μόνο όταν τα χρειαστούν, αποτελούν μέρος του υποχρεωτικού εξοπλισμού του αυτοκινήτου και η απουσία τους δεν περνά απαρατήρητη στο ΚΤΕΟ.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του υποχρεωτικού εξοπλισμού είναι φυσικά το προειδοποιητικό τρίγωνο, το οποίο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης στάθμευσης του οχήματος, συνήθως λόγω βλάβης ή τροχαίου ατυχήματος. Ο σκοπός του είναι να ειδοποιεί έγκαιρα τους υπόλοιπους οδηγούς για την ύπαρξη εμποδίου στο οδόστρωμα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποφυγή δευτερογενών συγκρούσεων και επικίνδυνων καταστάσεων.

Εξίσου υποχρεωτική είναι και η ύπαρξη φαρμακείου στο όχημα, το οποίο προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, καθώς και οι ιδιοκτήτες τρίτροχων μοτοσυκλετών, οφείλουν να διαθέτουν κουτί πρώτων βοηθειών με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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Το πλαίσιο μάλιστα θα είναι πιο αυστηρό και εκτενές από το ερχόμενο έτος, καθώς η πρόσφατη υπουργική απόφαση αναδιαμορφώνει πλήρως το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτοκινήτου, φέρνοντάς το πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, όμως, το νέο φαρμακείο θα πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά 16 διαφορετικά είδη, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022 ή αντίστοιχου ISO, ώστε να διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και πληρότητας εξοπλισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο και να ελέγχεται τακτικά από τον ιδιοκτήτη, ώστε να αναπληρώνονται υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, η νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη πυροσβεστήρα στο όχημα, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο πυροσβεστήρας αυτοκινήτου πρέπει να είναι τύπου Ι, ξηράς κόνεως, κατάλληλος για πυρκαγιές κατηγορίας A, B και C, δηλαδή από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα.﻿

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Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν το όχημα δεν διαθέτει τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ή αν αυτός δεν πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία, καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις και εκδίδεται δελτίο ΚΤΕΟ περιορισμένης ισχύος, διάρκειας 30 ημερών. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ελλείψεις και να προσέλθει εκ νέου για επανέλεγχο, διαφορετικά το όχημα δεν θεωρείται νόμιμο για κυκλοφορία.

Να θυμίσουμε ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης είναι υπόχρεα σε πρώτο έλεγχο ΚΤΕΟ τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη ταξινόμησή τους και στη συνέχεια πρέπει να περνούν από περιοδικό τεχνικό έλεγχο ανά δύο χρόνια.

πηγή: carandmotor.gr

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