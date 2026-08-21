Λιμάνι Πειραιά: Συνελήφθη από την Ασφάλεια 20χρονος με ναρκωτικά

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Στη σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στον Πειραιά, μετά τον εντοπισμό σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών στην κατοχή του.

Ο νεαρός ελέγχθηκε το απόγευμα της 20ής Αυγούστου, μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών.

Στη χειραποσκευή του εντοπίστηκε μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, ενώ ακολούθησε σωματικός έλεγχος.

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Στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά 22,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 100,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και ακόμη 33 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι ναρκωτικές ουσίες και η συσκευή κατασχέθηκαν και αναμένεται να εξεταστούν από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ από τον έλεγχο των στοιχείων του 20χρονου προέκυψε ότι σε βάρος του υπήρχαν και δύο διοικητικά μέτρα, που τον υποχρέωναν να παρουσιάζεται στην Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του.

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