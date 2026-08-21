ΔΕΥΑΗ: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε γεωτρήσεις στην περιοχή της Κέρης

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι αποκαταστάθηκε πλήρως από τη ΔΕΗ η ηλεκτροδότηση που είχε διακοπεί από το βράδυ της Τετάρτης στο πεδίο της Κέρης. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε την άμεση επαναλειτουργία όλων των γεωτρήσεων της περιοχής και η υδροδότηση αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες και έως το βράδυ στις περιοχές, Αγία Αικατερίνη, Θέρισος, Καμίνια, Πατέλες, Φιλοθέη.

Η ΔΕΥΑΗ ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής δυσλειτουργίας.



Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

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