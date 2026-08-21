ΠΑΡ.21 Αυγ 2026 15:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΕΥΑΗ: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε γεωτρήσεις στην περιοχή της Κέρης

ΔΕΥΑΗ
clock 13:17 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι αποκαταστάθηκε πλήρως από τη ΔΕΗ η ηλεκτροδότηση που είχε διακοπεί από το βράδυ της Τετάρτης στο πεδίο της Κέρης. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε την άμεση επαναλειτουργία όλων των γεωτρήσεων της περιοχής και η υδροδότηση αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες και έως το βράδυ στις περιοχές, Αγία Αικατερίνη, Θέρισος, Καμίνια, Πατέλες, Φιλοθέη.

Η ΔΕΥΑΗ ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής δυσλειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάρρευση ΕΣΥ στο Ηράκλειο: Χειρουργεία "φαντάσματα", ασθενείς "μετανάστες" και "ταρίφες" χιλιάδων ευρώ

Κρήτη: Δίψασαν συνοικίες από τις εκρήξεις στους στύλους της ΔΕΗ – Υπεύθυνη η υγρασία, λέει ο ΔΕΔΔΗΕ

Ηράκλειο: Βρέθηκαν 4 τόνοι λαθραίων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου - Μία σύλληψη

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηλεκτροδότηση Δευαη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis