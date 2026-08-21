Φωτιά ανάμεσα σε Ζωνιανά και Λιβάδια - Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στα Λιβάδεια και τα Ζωνιανά, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται σε μεγάλη κινητοποίηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ για την αντιμετώπισή της σηκώθηκε και εναέριο μέσο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένης περιοχής.

(φωτογραφία αρχείου)

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