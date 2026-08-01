Η αινιγματική ανάρτηση της Μπάρκα από τις διακοπές της

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Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τις διακοπές της και τις συνόδεψε με μια σκέψη που εγείρει ερωτήματα.

Όπω η ίδια εξομολογήθηκε, το φετινό καλοκαίρι διαφέρει αισθητά από τα προηγούμενα.

«“Καλοκαίρι”… γεννήθηκε από το “καλός + καιρός”: τον ευνοϊκό, τον κατάλληλο καιρό. Κι επειδή “καιρός” σημαίνει και η σωστή στιγμή, καλοκαίρι είναι, ποιητικά, ο καλός καιρός της ζωής – η στιγμή που αξίζει να ζήσεις.

Ο καθένας έχει αγαπημένες εποχές, εγώ είμαι πιο πολύ των υπολοίπων, αλλά όταν το καλοκαίρι έχει θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, αγάπη, ερημιά κι ανεμελιά τότε το αγαπώ κάπως.

Φέτος το καλοκαίρι είναι τοοοοσο διαφορετικό από όλα τα άλλα και τόσο διδακτικό, που κάποια στιγμή ή με βίντεο ή με κατεβατά θα σας τα πω. Προς το παρόν σας στέλνω μια αγκαλιά από τη θαλασσίτσα μας την κρυφή», έγραψε χαρακτηριστικά.

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