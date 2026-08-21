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ΚΡΗΤΗ

Άγιος Τίτος: Το πρόγραμμα των λαμπρών εορτασμών σε Ηράκλειο και Τυμπάκι

άγιος τίτος ηράκλειο
clock 10:07 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με θρησκευτική κατάνυξη και λαμπρότητα η Κρήτη ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, στις 24 και 25 Αυγούστου 2026. 

Ο φετινός εορτασμός αποκτά ιστορικό χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει τη μεταφορά της Τιμίας Κάρας του Αγίου στη Μεσαρά, προσφέροντας στους πιστούς της νότιας Κρήτης την ευκαιρία για ένα σπάνιο προσκύνημα.

Οι εκδηλώσεις θα εξελιχθούν παράλληλα στα δύο μεγάλα επίκεντρα του εορτασμού:

Στον εμβληματικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο και στον εορτάζοντα Ιερό Ναό στο Τυμπάκι.

Το Τυμπάκι τιμά τον πολιούχο του

Στο Τυμπάκι, οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίτερα, καθώς η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Τιμία κάρα του Αγίου.

αγιος τιτος τυμπάκι

Η υποδοχή της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, στις 7:00 μ.μ., στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Τυμπακίου, με τιμές που αρμόζουν στον προστάτη του.

αγιος τιτος

Αμέσως μετά, στις 8:30 μ.μ., η πλατεία του Αγίου Τίτου θα πλημμυρίσει από μελωδίες. Η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης και ο Βυζαντινός Χορός του Καθεδρικού Ναού Ηρακλείου θα παρουσιάσουν μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία για τους πιστούς της περιοχής.

Ο εορτασμός στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τίτου αποτελεί το παραδοσιακό σημείο αναφοράς, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προσκυνητές.

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, στις 7:00 μ.μ., θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

Το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί η ακολουθία του Όρθρου και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου.

αγιος τιτος σφαγη

Αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας, θα τελεστεί στον περίβολο του ναού η επιμνημόσυνη δέηση, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών  των σφαγιασθέντων από τους Οθωμανούς Χριστιανών την 25η Αυγούστου του 1898.

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