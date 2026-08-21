Τα «χρόνια πολλά» του Μητσοτάκη στη Madonna και η πρόσκληση για επίσκεψη ξανά στην Ελλάδα

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Με αφορμή τα γενέθλια της Madonna, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να της στείλει τις ευχές του, ανατρέχοντας παράλληλα στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός μοιράστηκε σε Instagram Story ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ίδια η διεθνής σταρ, με εικόνες από τις διακοπές της στη χώρα μας.

Στο βίντεο αποτυπώνονται οι βόλτες της με σκάφος, στιγμές από την διασκέδασή της κατά την παραμονή της στην Ελλάδα, αλλά και διάφορα στιγμιότυπα από το ταξίδι της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνόδευσε την ανάρτηση με τις ευχές του για «Χρόνια πολλά», ενώ παράλληλα απηύθυνε στη Madonna ανοιχτή πρόσκληση να επιστρέψει στην Ελλάδα και το επόμενο καλοκαίρι.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού έγινε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη της Madonna στη χώρα μας, όπου βρέθηκε για διακοπές και μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε και τα Μετέωρα.

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