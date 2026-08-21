ΠΑΡ.21 Αυγ 2026 13:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Τα «χρόνια πολλά» του Μητσοτάκη στη Madonna και η πρόσκληση για επίσκεψη ξανά στην Ελλάδα

μητσοτακης
clock 10:42 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με αφορμή τα γενέθλια της Madonna, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να της στείλει τις ευχές του, ανατρέχοντας παράλληλα στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός μοιράστηκε σε Instagram Story ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ίδια η διεθνής σταρ, με εικόνες από τις διακοπές της στη χώρα μας.

Στο βίντεο αποτυπώνονται οι βόλτες της με σκάφος, στιγμές από την διασκέδασή της κατά την παραμονή της στην Ελλάδα, αλλά και διάφορα στιγμιότυπα από το ταξίδι της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνόδευσε την ανάρτηση με τις ευχές του για «Χρόνια πολλά», ενώ παράλληλα απηύθυνε στη Madonna ανοιχτή πρόσκληση να επιστρέψει στην Ελλάδα και το επόμενο καλοκαίρι.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού έγινε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη της Madonna στη χώρα μας, όπου βρέθηκε για διακοπές και μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε και τα Μετέωρα.

Διαβάστε επίσης 

Πιερρακάκης για πρόωρη αποπληρωμή χρέους: Για κάθε 1 δισ. κερδίζουμε 30 εκατ. ευρώ σε τόκους

Στη βουλή ξανά η Τράπεζα Χανίων: Ερώτηση Βελόπουλου για την επένδυση του ξένου Fund

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κυριάκος Μητσοτάκης Μαντόνα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis