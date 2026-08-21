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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπούσης μετά το 3-0: «Περήφανος για την ομάδα μου – η δουλειά δεν τελείωσε»

ΜΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
clock 10:15 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Μιχάλης Μπούσης μετά το θρίαμβο του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 έστειλε μήνυμα μέσω social media, κρατώντας χαμηλούς τόνους παρά την τεράστια νίκη.

Η ανάρτησή του αναφέρει:

«Περήφανος για την ομάδα μου. Συνεχίστε να παλεύετε και να πιστεύετε. Η δουλειά δεν τελείωσε.»

Ουσιαστικά, το μήνυμα του Μπούση είναι «χαρείτε το 3-0, αλλά δεν έχουμε τελειώσει», με το βλέμμα στη ρεβάνς στη Σόφια.

Ο πρόεδρος του ΟΦΗ κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Κόντη και τους παίκτες: κανένας εφησυχασμός παρά το 3-0. Ο Κόντης είπε χαρακτηριστικά ότι το 3-0 μπορεί να σε εφησυχάσει, κάτι που «δεν χωράει» ούτε στο δικό του μυαλό ούτε των παικτών.

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Οφη Τσσκα Μιχάλης Μπούσης
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