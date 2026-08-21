«Θα μιλάμε με τον Θεό και θα είμαστε αθάνατοι»: Η προφητεία για το τέλος του κόσμου

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Η Μπάμπα Βάνγκα πέθανε το 1996, όμως οι προφητείες που της αποδίδονται συνεχίζουν να προκαλούν ενδιαφέρον αλλά και ερωτηματικά.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να είχε προβλέψει γεγονότα όπως το Τσερνόμπιλ, την 11η Σεπτεμβρίου, το Κουρσκ και την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα.

Αυτή τη φορά έγινε γνωστή η πρόβλεψή της για τέλος του κόσμου η οποία, σύμφωνα πάντα με την προφητεία, αναμένεται το 5078, όταν και θα σταματήσει να υπάρχει όπως τον ξέρουμε. Μάλιστα, κάποιους αιώνες πριν θα έρθει και η... αθανασία σύμφωνα με τις προφητείες της.

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις της θα συμβούν τα εξής μέχρι να τελειώσει ο κόσμος:

4302: Ανακαλύπτεται μια καθολική θεραπεία.

4308: Αλλάζει σημαντικά η ανθρώπινη συμπεριφορά.

4509: Οι άνθρωποι φέρεται να μπορούν να επικοινωνούν με τον Θεό.

4599: Η αθανασία γίνεται συνηθισμένη.

4674: Ο πληθυσμός φτάνει τα 340 δισεκατομμύρια και οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με εξωγήινους.

5076: Η ανθρωπότητα ανακαλύπτει την άκρη του γνωστού σύμπαντος.

5078: Έρχεται το υποτιθέμενο τέλος του κόσμου.

Πόσο αξιόπιστες είναι οι προφητείες;

Εδώ ξεκινάει η αμφιβολία για την Μπάμπα Βάνγκα, καθώς τις προφητείες της δεν τις κατέγραψε προσωπικά τις προφητείες της. Πολλές μεταφέρθηκαν από τρίτους και δημοσιεύτηκαν χρόνια αργότερα.

Τι δεν επαληθεύτηκε

Έτσι, αρκετές από τις «επιτυχημένες» προβλέψεις της μπορεί να αποτελούν εκ των υστέρων ερμηνείες αόριστων δηλώσεων. Παράλληλα, άλλες προβλέψεις, όπως ένας υποτιθέμενος πυρηνικός πόλεμος μεταξύ 2010 και 2014, δεν επαληθεύτηκαν.

Η χρονολογία 5078 δεν αποτελεί επιστημονική πρόβλεψη, αλλά μέρος προφητειών που αποδίδονται στη Μπάμπα Βάνγκα. Το αν θα αποδειχθεί σωστή δεν μπορεί φυσικά να ελεγχθεί παρά μόνο σε… περίπου 3.052 χρόνια.

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