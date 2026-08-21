«Μου καίει το σώμα ένα τζίνι»: Ένας 16χρονος ζει μέσα σε λίμνη 5 χρόνια (βίντεο)

Ο 16χρονος Ικμπάλ Σεΐχ από τη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας έχει γίνει viral, καθώς ζει μέσα σε λίμνες, φτάνοντας σύμφωνα με αναφορές να παραμένει στο νερό για ολόκληρες ημέρες.

Ο έφηβος υποφέρει από μια μυστηριώδη πάθηση που του προκαλεί έντονο και επώδυνο αίσθημα καύσου στο δέρμα. Όπως υποστηρίζει, το δροσερό νερό τον ανακουφίζει, με αποτέλεσμα να περνά όλο και περισσότερο χρόνο μέσα στις λίμνες. Η κατάσταση αυτή φέρεται να διαρκεί περίπου πέντε χρόνια.

«Μου καίει το σώμα ένα τζίνι»

Ο ίδιος, μάλιστα, δίνει και μια πιο ασυνήθιστη εξήγηση, υποστηρίζοντας ότι ένα «τζίνι» ή κάποια άλλη υπερφυσική οντότητα προκαλεί το κάψιμο όταν βγαίνει από το νερό. Όπως λέει, η ενόχληση υποχωρεί μόνο όταν επιστρέφει στη λίμνη.

Η ιστορία του έχει προσελκύσει καθημερινά μαθητές και κατοίκους, ενώ βίντεο με τον 16χρονο να τρώει σνακ μέσα στο νερό έχουν γίνει viral. Παράλληλα, οι ντόπιοι αναφέρουν ότι η παραμονή του στο νερό έχει αρχίσει να επηρεάζει την υγεία του, με το δέρμα στα χέρια και τα πόδια του να χλωμιάζει, ενώ φέρεται να έχει εμφανίσει και βήχα και συμπτώματα κρυολογήματος.

Iqbal, a 16-year-old boy from Murshidabad, West Bengal, has spent the last 5 years living mostly in a pond. Coming out causes severe skin burning, leaving him trapped in water due to poverty preventing medical treatment, while suffering from continuous cold, cough, and pneumonia. pic.twitter.com/yHHCSbFqoW — Indians (@onindians_) August 10, 2026

Η οικογένειά του φέρεται να έχει αναζητήσει βοήθεια σε τοπικό κέντρο υγείας, χωρίς όμως να βρεθεί λύση, ενώ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για θεραπεία.

Ωστόσο, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ινδίας, ο Anant Ambani, φέρεται να έχει αναλάβει να οργανώσει τη μεταφορά του Σεΐχ στη Βομβάη για εξειδικευμένες εξετάσεις. Η αιτία των συμπτωμάτων του παραμένει άγνωστη, αν και ορισμένοι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πάσχει από ερυθρομελαλγία, μια σπάνια πάθηση που προκαλεί έντονο κάψιμο, θερμότητα και ερυθρότητα στο δέρμα.

Ωστόσο, πρόκειται μέχρι στιγμής μόνο για θεωρία και ο 16χρονος θα χρειαστεί πλήρη ιατρικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί τι πραγματικά προκαλεί τα συμπτώματά του.

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