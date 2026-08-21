Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Η κατάσταση της υγείας του
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δημοσιογράφου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
Ο Αντώνης Πανούτσος έχει διαγράψει μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, έχοντας εργαστεί σε σημαντικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως στον αθλητικό Τύπο.
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