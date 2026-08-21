Βαρύ πένθος για τον θάνατος της Ειρήνης Αντωνακάκη

Θερμά συλλυπητήρια εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΟΑΚ στον Μάρκο Πατρελάκη στελέχους επί σειρά ετών του Οργανισμού, για την απώλεια της συζύγου του, Ειρήνης Αντωνακάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία, μόλις 53 ετών,

Η κηδεία της εκλιπούσας θα γίνει το Σάββατο 22/8 και ώρα 5:30 από τον Ιερά Ναό Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου στις Στέρνες Ακρωτηρίου, όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία και θα ταφεί στο εκεί νεκροταφείο.

Παράκληση της οικογένειας, αντι στεφάνων, τα χρήματα να διατεθούν στον σύλλογο “Ορίζοντας”.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για την απώλεια της Ειρήνης Αντωνακάκη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Ειρήνης Αντωνακάκη και απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.



Ιδιαίτερα στον σύζυγό της, Μάρκο Πατρελάκη, επί σειρά ετών Διευθυντή Υδραυλικών Έργων και στελέχους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, η Διοίκηση και το προσωπικό του ΟΑΚ εκφράζουν την ειλικρινή τους συμπαράσταση σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, κ. Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:



«Εκ μέρους της Διοίκησης και όλων των εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Ειρήνης Αντωνακάκη. Στον Μάρκο Πατεραλάκη, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε επί σειρά ετών με συνέπεια τον Οργανισμό, καθώς και στα παιδιά και στους οικείους της οικογένειας, απευθύνουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Ευχόμαστε να έχουν δύναμη και να κρατήσουν ζωντανές τις όμορφες αναμνήσεις από τη ζωή και την παρουσία της Ειρήνης. Αιωνία της η μνήμη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Βρέθηκαν 4 τόνοι λαθραίων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου - Μία σύλληψη

Κατάρρευση ΕΣΥ στο Ηράκλειο: Χειρουργεία "φαντάσματα", ασθενείς "μετανάστες" και "ταρίφες" χιλιάδων ευρώ

Κρήτη: Δίψασαν συνοικίες από τις εκρήξεις στους στύλους της ΔΕΗ – Υπεύθυνη η υγρασία, λέει ο ΔΕΔΔΗΕ







