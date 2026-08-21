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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονος - Τον κατήγγειλε γυναίκα για γεννετήσιες πράξεις

σύλληψη
clock 13:36 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 39χρονου υπηκόου Παλαιστίνης προχώρησαν χθες το βράδυ στελέχη του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, μετά από καταγγελία 31χρονης αλλοδαπής για περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 39χρονος φέρεται να προχώρησε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της 31χρονης, υπηκόου Τσεχίας, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Λιβάδι», στο Μπαλί του Δήμου Μυλοποτάμου.

Μετά την καταγγελία, οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

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