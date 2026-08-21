ΠΑΡ.21 Αυγ 2026 12:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε με μαγιό στα Χανιά

καινούργιου
clock 12:00 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Διακοπές στην Κρήτη κάνει η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη, αλλά και την κορούλα τους.

Η παρουσιάστρια πόσταρε μία φωτογραφία όπου ποζάρει με μαγιό και εντυπωσιάζει. Φωτογράφησε, επίσης, τον αγαπημένο της αγκαλιά με το παιδί τους.

"υπεροχη αίσθηση των Χανίων… Απλά μαγεία", έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα Χανιά:

Διαβάστε επίσης 

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Η μυστική αναζήτηση σπιτιού στη Βρετανία

Μπέττυ Μαγγίρα: Οικογενειακές διακοπές στη Σαντορίνη με τις κόρες της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Καινούργιου Κρητη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis