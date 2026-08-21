Η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε με μαγιό στα Χανιά

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Διακοπές στην Κρήτη κάνει η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη, αλλά και την κορούλα τους.

Η παρουσιάστρια πόσταρε μία φωτογραφία όπου ποζάρει με μαγιό και εντυπωσιάζει. Φωτογράφησε, επίσης, τον αγαπημένο της αγκαλιά με το παιδί τους.

"υπεροχη αίσθηση των Χανίων… Απλά μαγεία", έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα Χανιά:

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