Νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σε Παλαιόχωρα, Καλούς Λιμένες και Ψαρή Φοράδα

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Δύο περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Κρήτη.

Στις 7:45 το πρωί, πραγματοποιήθηκε αποβίβαση 51 αλλοδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή Διαλισκάρι Παλαιόχωρας.

Λίγο αργότερα, σημειώθηκε νέο περιστατικό νότια των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 44 μετανάστες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, άλλα 33 άτομα εντοπίστηκαν στην Ψαρή Φοράδα, ανάμεσά τους δυο γυναίκες.

Πάνω από 550 μετανάστες την τελευταία εβδομάδα στην Κρήτη

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, περισσότεροι από 550 μετανάστες, έχουν φτάσει ή διασωθεί στην Κρήτη.

Στο τελευταίο κύμα καταγράφηκαν 192 αφίξεις σε Γαύδο, Ιεράπετρα και Σητεία, ενώ ακολούθησαν ακόμη 46 διασώσεις μεταναστών στα νότια της Γαύδου. Στη συνέχεια, οι Αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν δύο ακόμη περιστατικά, με συνολικά 87 άτομα, ενώ στα νότια παράλια της Σητείας έφτασαν ακόμη 55 μετανάστες.

Η πίεση συνεχίστηκε και τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις νότια της Γαύδου. Στην πρώτη εντοπίστηκαν 43 μετανάστες, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν ακόμη δύο λέμβοι με περίπου 88 άτομα.

Οι συνεχείς αφίξεις έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τις επιχειρήσεις διάσωσης και περισυλλογής να διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ οι τοπικές Αρχές καλούνται να διαχειριστούν έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που φτάνουν στις νότιες ακτές της Κρήτης και στη Γαύδο.

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