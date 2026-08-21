Παντρεύεται γνωστό ζευγάρι της σόουμπιζ!

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και ο Άγγελος Κατσιλιανός μέσα από ανάρτησή τους έκαναν γνωστό ότι αρραβωνιάστηκαν. Σε μια σειρά από φωτογραφίες που μοιράστηκαν, βλέπουμε τη ρομαντική πρόταση γάμου μπροστά από ένα άκρως ειδυλλιακό τοπίο, ενώ και οι δύο λάμπουν από ευτυχία, ενθουσιασμένοι για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

«Αν μου απέμεναν μόνο πέντε λεπτά ζωής ή αν είχα μπροστά μου άλλα εκατό χρόνια, θα ήθελα να τα περάσω όλα μαζί σου. Είπες το πιο όμορφο «ΝΑΙ» και τώρα ξεκινάει το δικό μας «για πάντα». Η μέλλουσα γυναίκα μου!» έγραψε ο content creator στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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Ο δημοφιλής content creator και Instagramer Άγγελος Κατσιλιανός και η σύντροφός του, Δέσποινα Παπαμιχαήλ έγιναν ευρύτερα γνωστοί ως ζευγάρι και εμφανίστηκαν μαζί στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Οκτώβριο του 2024, μιλώντας για τα social media, τη σχέση τους και τα χιουμοριστικά βίντεο.

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