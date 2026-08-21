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ΚΡΗΤΗ

Εξαντλημένος γύπας προσγειώθηκε σε πολυσύχναστη παραλία στα Σφακιά (βίντεο)

Γύπας Σφακιά
clock 14:23 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν χθες οι λουόμενοι στην παραλία Μάρμαρα των Σφακίων, όταν ένας γύπας εμφανίστηκε στην ακτή, εμφανώς καταβεβλημένος και χωρίς να μπορεί, όπως φαίνεται και στο βίντεο, να πετάξει.

Τα Μάρμαρα είναι μια μικρή και απομονωμένη παραλία, με άγρια φυσική ομορφιά, που ωστόσο τους καλοκαιρινούς μήνες προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 

Η παρουσία του άγριου πτηνού προκάλεσε αρχικά αναστάτωση, αλλά γρήγορα οι λουόμενοι έμειναν να παρακολουθούν με ενδιαφέρον και θαυμασμό τον γύπα να κινείται στην παραλία.

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