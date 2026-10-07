Πανεπιστήμιο Κρήτης: Έξι νέοι καθηγητές αναλαμβάνουν καθήκοντα

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Έξι νέα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ανέλαβαν και επίσημα τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μετά την ορκωμοσία τους που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου.

Πρόκειται για τέσσερις γιατρούς της Ιατρικής Σχολής, έναν νέο καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής και έναν ακόμη γιατρό της Ιατρικής Σχολής, οι οποίοι εντάσσονται ή εξελίσσονται σε ανώτερες ακαδημαϊκές βαθμίδες. Συγκεκριμένα, η Ελένη Δρακωνάκη, ο Ηλίας Κεχαγιάς-Αθανασόπουλος και η Ευαγγελία Ακουμιανάκη εξελίσσονται σε Αναπληρωτές Καθηγητές, ενώ ο Κωνσταντίνος Μακρής προάγεται στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής.

Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εντάσσονται ως νέοι Επίκουροι Καθηγητές η Αγγελική Ανδριανάκη, στον τομέα της Μικροβιολογίας, και ο Ιωάννης Μπούτας, στον τομέα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γεωργίου Κοντάκη, και της Αντιπρυτάνεως Σοφίας Σχίζα, με την Πρυτανεία να τους εύχεται καλή επιτυχία στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη και της Αντιπρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτριας Σοφίας Σχίζα η ορκωμοσία των ακόλουθων μελών Δ.Ε.Π.:

Ελένη Δρακωνάκη (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία».

Ηλίας Κεχαγιάς-Αθανασόπουλος (εξέλιξη): μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ακτινολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοακτινολογία - Επεμβατική Ακτινολογία».

Ευαγγελία Ακουμιανάκη (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμενο "Εντατική Θεραπεία"

Κωνσταντίνος Μακρής (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Φωτονικά Υλικά».

Ανδριανάκη Αγγελική (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής , με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία».

Ιωάννης Μπούτας (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μητέρας - Παιδιού, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία».

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. που εξελίχθηκαν σε ανώτερη βαθμίδα, για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο.

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